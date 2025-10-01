روایت «آغا حسن» از عشق به فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، پوستر مستند «آغا حسن» ساخته محمد سلیمی راد با نزدیک شدن به زمان برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد.
«آغا حسن» یک مستند طنز ورزشی با توجه به آسیبهای اجتماعی است. فیلمساز با روایت زندگی شخصیت اصلی، آسیبهای مرتبط با ورزش را هم مطرح کرده است.
این فیلم در شهر دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، فیلمبرداری شده و سوژه شخصیتی است که طرفدار تیم پرسپولیس است. طراحی پوستر فیلم تازه محمد سلیمی راد را مریم وراویپور بر عهده داشته است.
«آغا حسن» متقاضی حضور در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» است. محمد سلیمیراد مستندهای «سرباز شماره صفر» و «ماهر» را کارگردانی کرده است.
نظر شما