  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

لزوم رفع موانع ازدواج با استفاده از روش های علمی بومی در ایلام

ایلام - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام بر لزوم رفع موانع ازدواج با استفاده از روش های علمی بومی در ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه تخصصی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید بر فرمایشات رهبر انقلاب درباره ضرورت ازدواج و فرزندآوری، هشدار داد که موانع ازدواج جوانان از مشکلات فرهنگی و اجتماعی تا مسئله اقتصادی باید به‌صورت علمی و بومی بررسی و برطرف شود.

وی از دانشگاه‌ها خواست فوراً پروپوزال‌های پژوهشی کاربردی ارائه دهند و گفت: پژوهش‌ها باید از شکل ویترینی و کتابخانه‌ای خارج و به طرح‌های عملیاتی با محوریت خود جوانان تبدیل شود.

کریمی با اشاره به نارضایتی مردم از روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، از تشکیل کمیته ارزیابی بانک‌ها خبر داد و وعده داد: مردم باید کوتاه‌شدن زمان انتظار وام را حس کنند، نه این‌که همچنان پشت صف بانک‌ها پیر شوند.

وی در پایان تأکید کرد که اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با پیگیری شخصی مدیران و ایجاد «قرارگاه رسانه‌ای ویژه»، تکلیف همگانی است و تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست.

