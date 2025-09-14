لزوم رفع موانع ازدواج با استفاده از روش های علمی بومی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه تخصصی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید بر فرمایشات رهبر انقلاب درباره ضرورت ازدواج و فرزندآوری، هشدار داد که موانع ازدواج جوانان از مشکلات فرهنگی و اجتماعی تا مسئله اقتصادی باید بهصورت علمی و بومی بررسی و برطرف شود.
وی از دانشگاهها خواست فوراً پروپوزالهای پژوهشی کاربردی ارائه دهند و گفت: پژوهشها باید از شکل ویترینی و کتابخانهای خارج و به طرحهای عملیاتی با محوریت خود جوانان تبدیل شود.
کریمی با اشاره به نارضایتی مردم از روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، از تشکیل کمیته ارزیابی بانکها خبر داد و وعده داد: مردم باید کوتاهشدن زمان انتظار وام را حس کنند، نه اینکه همچنان پشت صف بانکها پیر شوند.
وی در پایان تأکید کرد که اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با پیگیری شخصی مدیران و ایجاد «قرارگاه رسانهای ویژه»، تکلیف همگانی است و تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست.
