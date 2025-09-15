دریافت 2 MB
شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای و ضدانحصار در بازار است

رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای شورای رقابت گفت: با هر انحصاری در بازار مقابله کنید، چه خصوصی چه دولتی.

