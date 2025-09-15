دریافت 2 MB کد خبر 6590121 https://mehrnews.com/x392Lh ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰ کد خبر 6590121 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰ شورای رقابت یک نهاد فراقوهای و ضدانحصار در بازار است رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای شورای رقابت گفت: با هر انحصاری در بازار مقابله کنید، چه خصوصی چه دولتی. کپی شد مطالب مرتبط اژهای: در جنگ روایتها سکوت و برجستهسازی نقاط ضعف جایز نیست رئیس شورای رقابت: برخی قضات دیوان عدالت به مسائل اقتصادی مسلط نیستند برچسبها غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه دستگاه قضایی
