رئیس شورای رقابت: برخی قضات دیوان عدالت به مسائل اقتصادی مسلط نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا نورانی رئیس شورای رقابت امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) در دیدار با رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح وظایف و مأموریت‌های این شورا اظهار کرد: شورای رقابت که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده یک شورای شبه قضائی و دارای ۱۵ عضو می‌باشد که از این تعداد ۱۲ نفر دارای حق رأی هستند.

وی با بیان اینکه تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور شورای رقابت است، گفت: دستورالعملی که شورای رقابت به هنگام تشخیص انحصار صادر می‌کند، از روز ابلاغ لازم‌الاجراست.

نورانی با اشاره به رسیدگی دیوان عدالت اداری به برخی پرونده‌های ذیل شورای رقابت، بیان کرد: علی‌رغم تصریح قانون مبنی بر اینکه تصمیمات شورای رقابت صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدید نظر این شورا هستند اما شاهدیم که دیوان عدالت اداری نیز به این تصمیمات و آرا رسیدگی می‌کند.

وی افزود: اکنون وضعیت اجرای آرای شورای رقابت خوب نیست؛ عدم پیش‌بینی شعب تخصصی، عدم ارتباط هم‌افزا میان قوه قضاییه و شورای رقابت و عدم پیشبینی ضمانت اجرای جدی در رابطه با مستنکفین از اجرای آرای شورا، از جمله دلایل این موضوع هستند.

رئیس شورای رقابت از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: دفاع از آرای صادره شورای رقابت نزد دیوان عدالت اداری، وقت و انرژی زیادی را از ما می‌گیرد.

نورانی گفت: از آغاز به کار دوره فعلی شورای رقابت (ابتدای ۱۴۰۱) تاکنون، در ۱۵ پرونده قرار تحقیق و بازرسی صادر شده است. شورای رقابت امروز مستقل عمل می‌کند و تحت تأثیر لابی‌های قدرت قرار نمی‌گیرد.

همه آرای شورای رقابت در هیئت تجدیدنظر بررسی می‌شود

«مهدی صادقی شاهدانی» رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در این جلسه با بیان اینکه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مجموعه‌ای شبه قضائی است، اظهار کرد: تمام آرای شورای رقابت در این هیئت، قابل تجدیدنظر هستند.

وی با تاکید بر تقویت ساختار دبیرخانه این شورا، افزود: نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت درصدد است که نگذارد در کشور، شرایط انحصاری به وجود بیاید و حق مردم تضییع شود.

در ادامه، «مرتضوی» از قضات عضو شورای رقابت با به طرح مطالبی در خصوص صلاحیت‌های کشوری شورای رقابت، گفت: امروز آرای شورای رقابت دارای ضمانت اجرای مناسبی نیستند و علی‌رغم همکاری مناسب دادگستری استان تهران، گاهاً شاهد بروز اشکالاتی در اجرای این احکام هستیم.

«تاری» عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت نیز در این جلسه خواستار آن شد که دستگاه قضائی، شاخص‌های نظارتی خود بر عملکرد دستگاه‌های مختلف را تقویت کند.

«بختیاری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه با بیان اینکه این شورا در حوزه سرمایه‌گذاری و سالم‌سازی اقتصاد کشور دارای نقش بسزایی است، گفت: شورای رقابت امروز با چالش‌ها و آسیب‌هایی از جمله آسیب‌های قانونی، مدیریتی، تاثیرپذیری از لابی‌های قدرت و فقدان سیاست پیشگیری از رفتارهای ضدرقابتی، مواجه است.

وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری با حضور پیشینی خود در شورای رقابت، می‌تواند از اطاله رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کند.

«پورابراهیمی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، عاملی اساسی برای تضعیف رویکرد رقابت در اقتصاد کشور است.

وی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های شورای رقابت در دادگاه‌های موازی، با روح حاکم بر قانون شورای رقابت منافات دارد.

نتوانستیم جلوی زدوبندهای انحصاری را بگیریم

«بوشهری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص نحوه عملکرد هیئت تجدید نظر شورای رقابت پرداخت و گفت: عمده ایرادات وارده از سوی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، ناظر بر موضوعات شکلی است.

«رنجبرزاده» نماینده مجلس عضو شورای رقابت نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری در قانون این شورا و برطرف کردن نواقص و آسیب‌های آن تاکید کرد و گفت: شورای رقابت آنگونه که باید و شاید نتوانسته از زد و بندهای انحصاری در کشور پیشگیری کند.

وی بیان کرد: متأسفانه امروز با این واقعیت مواجه هستیم که وزن شورای رقابت سنگین ولی عملکرد آن بسیار ضعیف است.

«دودانگه» نایب رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: طی ۱۷ سال سپری‌شده از تشکیل شورای رقابت، امروز برای اولین بار است که اعضای این شورا و هیئت تجدیدنظر آن با رئیس قوه قضاییه دیدار می‌کنند.

وی افزود: اعضای شورای رقابت، اعضایی صاحب‌نظر و متخصص هستند که بدون کوچک‌ترین مسامحه‌ای، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر این شورا دارای یک هویت یکپارچه هستند گفت: ما با اقدامات خود در تلاش هستیم که خروجی این مجموعه، منسجم و قابل دفاع باشد.

«بهرامی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه از برخی کم محبتی‌های دولت به این شورا و تغییر ساختار شورا توسط دولت اسبق، انتقاد کرد و گفت: زیبنده نیست که آرای هیأت تجدید نظر شورای رقابت متشکل از ۵ قاضی برجسته، توسط یک شعبه بدوی نقض شوند.‌