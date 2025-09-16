مصرف نان کامل ضامن ارتقای سطح سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین قاسمیان پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نان، یکی از اصلیترین اجزای سفره مردم ایران است که بخش زیادی از انرژی و مواد مغذی بدن را تأمین میکند.
کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: آنچه در میان دغدغههای سلامت کمتر دیده میشود کیفیت نان است، موضوعی که میتواند تأثیر مستقیمی بر پیشگیری از بسیاری بیماریها داشته باشد.
قاسمیان پور یکی از بهترین گزینهها برای داشتن تغذیه سالمتر را استفاده از نان کامل عنوان کرد و گفت: نان کامل میتواند با کمترین تغییر در عادات غذایی، بیشترین تأثیر را بر سلامت خانوادهها داشته باشد.
کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص نان کامل بیان کرد: نان کامل نانی است که از آرد کامل یا آرد سبوسدار تهیه میشود، در این نوع آرد برخلاف آرد سفید، تمام اجزای دانه گندم (آندوسپرم، سبوس و جوانه) آسیاب و استفاده میشوند.
قاسمیان پور تصریح کرد: نان کامل سرشار از فیبر، ویتامینهای گروه B، مواد معدنی و آنتیاکسیدانهای طبیعی است.
مزایای مصرف نان کامل
این کارشناس مواد غذایی، یکی از مزایای مصرف نان کامل را بهبود عملکرد سیستم گوارش عنوان کرد و گفت: فیبر موجود در نان کامل، هضم غذا را آسان و از یبوست جلوگیری میکند.
مهندس قاسمیان پور افزود: دیگر مزایای مصرف نان کامل کنترل قند و چربی خون بوده، همچنین مصرف نان کامل باعث میشود قند خون به آرامی بالا برود و برای پیشگیری یا کنترل دیابت مفید باشد.
وی کنترل وزن با ایجاد احساس سیری بیشتر و تقویت سیستم ایمنی را از دیگر مزایای مصرف نان کامل عنوان کرد و گفت: نان کامل مدت بیشتری فرد را سیر نگه میدارد و به کنترل وزن کمک میکند و همچنین سبوس این نان منبع طبیعی ویتامینهای گروه B، آهن و منیزیم است.
کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به کمبود آگاهی عمومی و بازاریابی و تبلیغات ضعیف در خصوص نان کامل ابراز کرد: بیشتر افراد از فواید علمی نان سبوسدار آگاهی ندارند و همچنین در مقایسه با نانهای فرآوری شده و صنعتی، نان کامل کمتر تبلیغ میشود و در فروشگاهها جایگاه ضعیفتری دارد.
قاسمیان پور به برخی از راهکارهای ترویج مصرف نان کامل اشاره کرد و گفت: آگاهسازی خانوادهها، فرهنگسازی تدریجی و آموزش نانواییان از راهکارهای ترویج مصرف نان کامل است.
وی در خصوص آگاهسازی خانوادهها برای مصرف نان کامل گفت: خانوادهها باید بدانند که نان کامل سادهترین و کمهزینهترین تغییر در سبک تغذیه است.
کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه تغییرات بزرگ، با گامهای کوچک آغاز میشود، افزود: قرار دادن نان کامل در سفره خانوادهها میتواند گامی ساده، اما تأثیرگذار در راستای سلامتی فرزندان و جامعه ما باشد.
