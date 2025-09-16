جایزه ویژه جشنواره روسیه به انیمیشن «راه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه؛ انیمیشن «راه» به نویسندگی و کارگردانی بابک بیگی موفق به دریافت جایزه ویژه‌ هیئت داوران از جشنواره بین‌المللی Insomnia در کشور روسیه شد.

هیئت داوران این جشنواره این انیمیشن را به دلیل «روانشناسی بی‌رحمانه و جست‌وجوی بی‌وقفه برای تجربه‌های دراماتیک» شایسته‌ قدردانی دانسته‌اند.

این انیمیشن پیش‌تر در جشنواره‌های بین‌المللی متعددی چون Animafest Zagreb ۲۰۲۴ و Tokyo Anime Award ۲۰۲۵ حضور داشته و مورد تحسین قرار گرفته است.

انیمیشن کوتاه «راه» توسط سارنگ فیلم و The Big studios تهیه شده و پخش بین‌الملل آن بر عهده، رفت فیلم است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان و نویسنده: بابک بیگی، تهیه‌کنندگان: رها زندیه، پوریا خلج طهرانی و بابک بیگی، طراح پس‌زمینه: دناگ ملکیان، طراحی صدا: زهره علی‌اکبری؛ آهنگساز: توحید فروزان، طراحی کاراکتر، استوری‌بورد، انیمیشن، کامپوزیت و تدوین: بابک بیگی، روابط عمومی: فرانک قنبری.