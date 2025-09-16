  1. هنر
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

جایزه ویژه جشنواره روسیه به انیمیشن «راه» رسید

انیمیشن کوتاه «راه» به نویسندگی و کارگردانی بابک بیگی موفق به دریافت جایزه ویژه‌ هیئت داوران از جشنواره بین‌المللی‌ اینسومنیا در کشور روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه؛ انیمیشن «راه» به نویسندگی و کارگردانی بابک بیگی موفق به دریافت جایزه ویژه‌ هیئت داوران از جشنواره بین‌المللی Insomnia در کشور روسیه شد.

هیئت داوران این جشنواره این انیمیشن را به دلیل «روانشناسی بی‌رحمانه و جست‌وجوی بی‌وقفه برای تجربه‌های دراماتیک» شایسته‌ قدردانی دانسته‌اند.

این انیمیشن پیش‌تر در جشنواره‌های بین‌المللی متعددی چون Animafest Zagreb ۲۰۲۴ و Tokyo Anime Award ۲۰۲۵ حضور داشته و مورد تحسین قرار گرفته است.

انیمیشن کوتاه «راه» توسط سارنگ فیلم و The Big studios تهیه شده و پخش بین‌الملل آن بر عهده، رفت فیلم است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان و نویسنده: بابک بیگی، تهیه‌کنندگان: رها زندیه، پوریا خلج طهرانی و بابک بیگی، طراح پس‌زمینه: دناگ ملکیان، طراحی صدا: زهره علی‌اکبری؛ آهنگساز: توحید فروزان، طراحی کاراکتر، استوری‌بورد، انیمیشن، کامپوزیت و تدوین: بابک بیگی، روابط عمومی: فرانک قنبری.

