رقابت فیلم کوتاه داستانی «نخ» در ۲ جشنواره جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اثر، فیلم کوتاه داستانی «نخ» ساخته‌ی زهرا ترکمنلو بعد از حضور در چهل‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و چهل‌ و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه فجر در تازه‌ترین حضور خود در ۲ جشنواره جهانی در آمریکا و انگلیس به رقابت می‌پردازد.

دهمین جشنواره هابنوبن آمریکا و هشتمین جشنواره ثوروک بریتانیا، جشنواره‌هایی هستند که فیلم کوتاه «نخ» در ماه اکتبر برابر با مهر و آبان سال جاری، در آن‌ها اکران می‌شود و به رقابت می‌پردازد.

جشنواره هابنوبن آمریکا جزو فهرست جشنواره‌های پیشرو در ترویج فعالیت حرفه‌ای است که تجلیلی از تجربه انسانی از طریق روایت سینمایی دارد.

فیلم کوتاه داستانی «نخ» در مجموعه‌ای با نام «از خط مقدم» ۲۴ اکتبر برابر با ۲ آبان در این رویداد به نمایش در می‌آید.

در توصیف فیلم‌های این مجموعه اینگونه آمده است که هزینه‌های انسانی جنگ را از طریق داستان‌سرایی صمیمی و قدرتمند بررسی می‌کند و مخاطب لحظاتی از شجاعت، فقدان، انعطاف‌پذیری و پیامدهای فراموش‌نشدنی جنگ را تجربه خواهد کرد. هر فیلم، هزینه جهانی خشونت و تلاش برای یافتن معنا در میان هرج و مرج را برجسته می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم ثوروک بریتانیا دیگر رویدادی است که فیلم کوتاه داستانی «نخ» در آن حضور پیدا می‌کند. این جشنواره جشنی جسورانه از سینما است که از داستان‌سرایی بی‌باکانه، صداهای مستقل و فیلم‌هایی که انتظارات را به چالش می‌کشند، حمایت می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم ثوروک بریتانیا ۱۷ تا ۱۹ اکتبر برابر با ۲۵ تا ۲۷ مهر در لندن برگزار می‌شود.

ساغر قلخانی، فریبا اسکندری، الهه کاووسی و محمد فرامرزی بازیگرانی هستند که در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان از تهیه‌کننده: حمید مهرافروز، نویسنده و کارگردان: زهرا ترکمنلو، مدیر فیلمبرداری: حمید مهرافروز، تدوین و صداگذاری: نادر فرجی، صدابردار: حسن سلمانی، موسیقی: مهدی حاجی یوسف، مدیر روابط‌عمومی: نگار امیری، تهیه شده در باشگاه رویاد.

پخش بین‌المللی این اثر را کمپانی Highlight Screen به مدیریت ساجده سرائی برعهده دارد.