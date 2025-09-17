  1. سیاست
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

زنگنه: آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نهایی شد

زنگنه: آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نهایی شد

سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس از نهایی‌شدن بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه از نهایی‌شدن بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در ادامه سفر خود به مشهد و در سومین روز کاری خود در هفته جاری، بررسی آئین‌نامه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان - موضوع شیوه عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان - را به پایان رساند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولایت در مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون، جزئیات نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید در کمیسیون آئین‌نامه داخلی تصویب شود که این موضوع طی سه جلسه دو ساعته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً این کمیسیون، آئین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را به پایان رساند.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس افزود: با نهایی شدن آئین‌نامه اجرایی، علاوه بر اصل قانون، این مقررات تکمیلی نیز موجب افزایش کارایی و جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد شد. این اقدام قطعاً در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای صیانت از شأن مجلس و جایگاه نمایندگی مردم صورت گرفته است.

اكرم سادات حسيني شبستري

