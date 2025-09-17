برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی فردا در قم برگزار می‌شود. در این اجلاسیه مرتضی یوسفی راد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه نظریه خود می‌پردازد.

داوران این اجلاسیه سیدمهدی امامی جمعه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدجواد نوروزی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) هستند.

این برنامه فردا پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در قم، چهارراه شهدا، خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برپا می‌شود.

همچنین علاقه مندان برای مشاهده این نشست می‌توانند به آدرس http://dte.bz/cptconf در فضای مجازی مراجعه کنند.