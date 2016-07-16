اجلاسیه «روش استقرایی-قیاسی نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی»

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه کرسی نوآوری «ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسلامی» در اردیبهشت ماه سال جاری توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه شد که در این جلسه ناقدان و داوران حاضر نقدهایی به این نظریه وارد کردند که قرار شد توسط ارائه دهنده بررسی و مرتفع شود که اکنون با توجه به اصلاحات انجام گرفته «اجلاسیه» این نوآوری برگزار می شود.

حجج الاسلام حسین سوزنچی عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و محمدتقی سبحانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمد فتحعلی خانی و سیدمحمدتقی موحد ابطحی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد در این جلسه حضور خواهند داشت.

همچنین حجج الاسلام عبدالحسین خسروپناه عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره، غلامرضا اورعی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسعود آذربایجانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان داور در این اجلاسیه حضور دارند.

ابوالفضل گائینی استادیارگروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان مدیر جلسه حضور خواهد داشت.

اجلاسیه «روش استقرایی ـ‌ قیاسی نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی» روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود.