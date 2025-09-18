به گزارش خبرنگار مهر، پوستر و لوگوی رسمی مستند سینمایی «معمای قدم‌ها» با کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی مهدی خلیلی منتشر شد.

مستند «معمای قدم‌ها» که تولید موسسه جنگ نرم شباب است، با محوریت بررسی علمی و تحلیلی پدیده پیاده‌روی اربعین خود را برای ارائه در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» آماده می کند.

لوگوی این اثر با الهام از فضای رازآلود و چندلایه پدیده اربعین طراحی شده است و تلاش دارد هم‌زمان مفاهیم علم، حرکت و رازآلودگی را در قالبی سینمایی بازنمایی کند. پوستر رسمی نیز با نگاهی سینمایی و متفاوت، تصویری تازه از اربعین را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ تصویری که در راستای هدف اصلی مستند یعنی ارائه روایتی غیرکلیشه‌ای و پژوهش‌محور شکل گرفته است.

مستند «معمای قدم‌ها» قرار است با بهره‌گیری از گفتگو با جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پژوهشگران حوزه اربعین و رهبران ادیان توحیدی و با استفاده از تصاویر تولیدی و سینمایی، تحلیلی نو از چرایی و چگونگی این پدیده جهانی ارائه کند.

عوامل تولید این مستند عبارتند از تهیه‌کننده، کارگردان، نویسنده، تدوین، صداگذاری و جلوه‌های ویژه مهدی خلیلی، واحد دوربین و تصویر: امیرحسین عابدی و ملیکا خلیلی، تحقیقات و پژوهش: حامد ایزدپناه، امیرحسین عابدی، مهدی خلیلی، دستیاران تحقیق: حانیه یاوری و فاطمه برزویی، راوی: وحید عالم.