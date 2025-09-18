  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور همچنان ادامه دارد

ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور همچنان ادامه دارد

ترافیک وسایل نقلیه در برخی از محورهای شمالی کشور سنگین بوده و بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های گیلان و اردبیل گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز سنگین است.

بر اساس این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال و محور چالوس روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

بنا بر این اطلاعیه درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر در آزادراه کرج - قزوین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

گفتنی است، بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های گیلان و اردبیل پدیده‌های غالب جوی هستند.

کد خبر 6593527
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها