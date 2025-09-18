به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر دزفول به ریاست زهرا آدینه و با حضور محمدحسن پرآور، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فرهنگی شهرستان صبح امروز پنجشنبه با موضوع بررسی پیشنهاد یک مؤسسه در خصوص برگزاری جشنواره‌ای فرهنگی و اجتماعی به نام سردار شهید رشید برگزار شد.

آدینه در این نشست با تأکید بر جایگاه برجسته شهید رشید تصریح کرد: تاکنون مراسمی متناسب با شأن این شهید برگزار نشده و برگزاری جشنواره‌ای فرهنگی، اجتماعی و هنری که رشادت‌ها و ابعاد شخصیتی او را تبیین کند، ضرورتی انکارناپذیر است.

در ادامه جلسه، پیشنهاداتی از جمله بهره‌گیری از ظرفیت هم‌رزمان شهید رشید، برگزاری برنامه‌های ویژه در مدارس و مساجد، اجرای روایتگری‌های میدانی، تدوین بسته‌های فرهنگی و آموزشی، حمایت همه‌جانبه نهادهای فرهنگی و ایجاد تولیت مشخص برای مزار شهید مطرح شد.

آدینه با استقبال از این پیشنهادها، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: تنها با هماهنگی می‌توان جشنواره‌ای باشکوه و اثرگذار را رقم زد.

وی پس از پایان نشست نیز طی تماس تلفنی با فرماندار ویژه دزفول موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کرد که در همین راستا، مقرر شد به‌زودی نشستی با محوریت فرمانداری و حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار و تصمیمات دقیق‌تر و اجرایی‌تر اتخاذ شود.