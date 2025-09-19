درخواست میلیاردر اماراتی از کشورهای عربی برای تحریم هوایی رژیم اشغالگر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کالیبر، خلف الحبتور، میلیاردر معروف اماراتی و مالک الحبتور گروپ، از کشورهای عربی خواست تا محدودیت‌های شدیدی را در پروازهای خود به رژیم صهیونیستی اسرائیل اعمال کنند.

وی تأکید کرد: چنین اقدامی تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد رژیم صهیونی در پی خواهد داشت.

این میلیاردر عرب که یکی از اثر گذارترین شخصیت‌های اقتصادی در حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود، مدعی شد که تحقیقات گسترده‌ای را در مورد تأثیرات بستن حریم هوایی کشورهای عربی به روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی اسرائیلی و لغو پروازها به فرودگاه‌های این رژیم انجام داده و نتایج آن نشان می‌دهد که این اقدام ۲۸ تا ۳۳.۵ میلیارد دلار به اقتصاد اسرائیل ضرر می‌زند.

الحبتور در سخنان خود گفت که ما به عنوان کشورهای عربی قدرت اقتصادی بزرگی داریم که نباید آن را دست کم بگیریم. یک تصمیم دسته جمعی برای محدود کردن پروازها به رژیم اشغالگر قدس می‌تواند اقتصاد این رژیم را به شدت تضعیف کند و مبنای توسعه پایدار این رژیم را متزلزل کرده و مقامات آن را مجبور کند تا در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند.

این میلیاردر اماراتی تأکید کرد با اجرای این سیاست فقط برای یک سال ما می‌توانیم خسارت‌های جدی به اقتصاد رژیم صهیونسیتی بزنیم، و چرخه تأمین کالا، گردشگری و سرمایه گذاری خارجی در این رژیم را مختل کنیم.