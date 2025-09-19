استقرار نظامیان مصری نزدیک مرزهای فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که کشور مصر طی روزهای گذشته نیروهای خود را در شمال صحرای سینا نزدیک مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام مصر بعد از آغاز عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ برای اشغال شهر غزه صورت می‌گیرد و قاهره خود را برای مقابله با طرح تل آویو با هدف کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده می‌کند.

رسانه‌های جهان عرب نیز گزارش داده‌اند که نزدیک به ۴۰ هزار نیروی مصری در کنار تجهیزات نظامی خود در شمال صحرای سینا مستقر شده‌اند.

پیشتر نیز مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر تاکید کرد که این کشور برنامه مشخصی برای مقابله با تحولات احتمالی در فلسطین اشغالی دارد و نهادهای دولت و وزارت خانه‌ها برای رویارویی با هر سناریویی آماده هستند.

وی اضافه کرد، مصر هرگز اجازه نخواهد داد کوچ اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه یا حذف مسأله فلسطین صورت بگیرد. آنچه که با نام «اسرائیل بزرگ» مطرح می‌شود به دقت بررسی شده و طرح‌های لازم برای مقابله با آن تدوین شده است.