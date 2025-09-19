دریافت 24 MB
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

شروع طوفانی سهرابی؛۴ بارانداز کار را تمام کرد!

دانیال سهرابی در دور نخست با نتیجه ۱۰-۱ مقابل نماینده قرقیرستان به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.

