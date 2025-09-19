دریافت 24 MB کد خبر 6594338 https://mehrnews.com/x394wm ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷ کد خبر 6594338 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷ شروع طوفانی سهرابی؛۴ بارانداز کار را تمام کرد! دانیال سهرابی در دور نخست با نتیجه ۱۰-۱ مقابل نماینده قرقیرستان به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد. کپی شد مطالب مرتبط دانیال سهرابی کشتی اول را با پیروزی پشت سر گذاشت پیروزی فرخی برابر حریفی از کرواسی در نیمه نهایی پیام با شکار عزیزلی فینالیست شد برچسبها کشتی فرنگی فدراسیون کشتی تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان
