۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹
فرنگیکار هندی پل صعود «ساروی» به یکچهارم نهایی
محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در یکهشتم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۴ بر صفر مقابل نیتش نیتش از هند به پیروزی رسید و راهی یکچهارم شد.
