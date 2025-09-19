محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در یک‌هشتم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۴ بر صفر مقابل نیتش نیتش از هند به پیروزی رسید و راهی یک‌چهارم شد.