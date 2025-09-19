کد خبر 6594457
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

فرنگی‌کار هندی پل صعود «ساروی» به یک‌چهارم نهایی

فرنگی‌کار هندی پل صعود «ساروی» به یک‌چهارم نهایی

محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در یک‌هشتم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۴ بر صفر مقابل نیتش نیتش از هند به پیروزی رسید و راهی یک‌چهارم شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید