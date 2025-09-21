به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیران، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار پهنهبندی، سطح تاکستانهای استان حدود ۴ هزار و ۷۷۰ هکتار است و پیشبینی میشود امسال حدود ۵۲ هزار تن انگور از این باغات برداشت شود.
وی با اشاره به زمان آغاز برداشت انگور در استان تصریح کرد: برداشت انگور تقریباً از دهه سوم شهریورماه شروع شده و بسته به شرایط منطقه تا اواخر مهر ماه ادامه دارد، عمده ارقام انگور کشتشده در استان، رقم عسگری است که بهعنوان تازهخوری مورد استفاده قرار میگیرد، علاوهبر این، ارقام جایگزینی مانند بیدانه سفید و قرمز قزوین، صاحبی، شانه رشه و ترکمن نیز توسط بهرهبرداران کشت میشوند.
شیرانی افزود: حدود ۸۰ درصد از انگور تولیدی بهصورت تازهخوری در داخل استان و استانهای همجوار مانند اصفهان، تهران، خوزستان و استانهای جنوبی مصرف و صادر میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، یکی از مشکلات موجود در تاکستانهای استان را بحث دیررسی و تازهخوری محصول عنوان کرد و گفت: بهمنظور رفع این مشکل، یک باغ پایلوت با ۲۰ رقم مختلف انگور در منطقه کیار و شهر گهرو راهاندازی شده است تا ارقامی که از نظر زودرسی قابلیت جایگزینی دارند، شناسایی شوند.
وی با اشاره به صنایع فرآوری انگور در استان بیان داشت: کارخانه انگور گهرو حدود ۱۰ درصد از انگور تولیدی را برای تولید کنسانتره انگور مصرف میکند و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان محلی تبدیل به شیره و کشمش میشود، اما عمده تولید بهصورت تازهخوری به بازار عرضه میشود.
تلاش برای شناسایی و جایگزینی ارقام زودرس انگور و حمایت از صنایع فرآوری این محصول، از جمله برنامههای سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بهمنظور بهبود وضعیت تولید و بازار انگور در این استان است.
