به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا رئیسکرمی در نشست معرفی ظرفیتهای فناورانه تیمها و شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران که امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در سالن دارالفنون این دانشگاه برگزار شد گفت: ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از محصولات فناورانه باید برقرار شود تا محصولات نهایی بر اساس نیاز واقعی بازار باشد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار فروش محصولات خود را دارد، ادامه داد: با شرایط کشور تولید محصولات داخلی از ضرورت عبور کرده و به یک الزام تبدیل شده است. چرا که امکان واردات بسیاری از تجهیزات سرمایهای و مصرفی به کشور وجود ندارد یا در صورت واردات بسیار گرانقیمت هستند. بنابراین ما چارهای نداریم جز اینکه تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کشور ساخته شود و کیفیت مناسب پیدا کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد بازار دارو و تجهیزات مصرفی دانشگاه اظهار کرد: این نیاز امسال در بیمارستانهای زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران نزدیک به ۱۰ همت است که ۳ همت آن تجهیزات مصرفی پزشکی است. بنابراین بازار بزرگی وجود دارد و اگر بخواهیم کشوری فکر کنیم بازار بسیار بزرگتری است؛ ولی لازمه آن این است که تولیدات بر اساس نیازهای واقعی باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها نیازهای ساده ولی مصرفی هستند، گفت: بسیاری از آنها تجهیزات و نیازهای کوچکی هستند. برای مثال گاهی دستگاههای امآرآی یا سیتیاسکن یک بیمارستان به خاطر خراب بودن یک چراغ کوچک از کار میافتند و علاوه بر زیان مالی، تعداد زیادی از مردم از خدمات محروم میشوند.
رئیسکرمی با تاکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی گفت: متأسفانه سیستم بوروکراتیک که از دانشگاه شروع میشود و تا بیرون دانشگاه بهویژه سازمان غذا و دارو ادامه دارد، بسیار پیچیده و گاه غلط است. باید با تسهیلگری این رویه اصلاح شود تا کارها سریعتر انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر لزوم همکاری اساتید و دانشجویان اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب در دانشکده فناوریهای نوین همکاری نزدیک بین اساتید و دانشجویان در حوزه فناوری است و این همکاری باید در دانشکدههای دیگر نیز بیشتر شود. بسیاری از دانشجویان دکتری ما ایدههای بسیار خوب دارند که میتوانند کمک زیادی به این حوزه کنند. باید اساتید به آنها کمک کنند تا این دانشجویان بتوانند افراد خلاق و کارآفرین شوند. چراکه همه دانشجویان نمیتوانند جذب دانشگاه شوند، نیاز است که بتوانند با کارآفرینی شرکتهای مولدی ایجاد کنند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش دانشگاهی بهویژه در حوزه هوش مصنوعی ادامه داد: هوش مصنوعی امروز کاربردهای گستردهای پیدا کرده و ما در حوزه درمان، رادیولوژی، آزمایشگاه، خدمات پرستاری و پزشکی میتوانیم از این ابزارها بهرهمند شویم.
وی خاطر نشان کرد: کارهایی که اکنون مورد نیاز جامعه ما هستند باید در اولویت قرار گیرند، چه در حوزه جوانی جمعیت و چه در حوزههای دیگر. امیدواریم در درجه اول بتوانیم نیازهای خودمان را تأمین کنیم و محصولات تولیدکنندگان داخلی فراهم شود و پس از آن امکان صادرات به کشورهای منطقه فراهم شود. دانشگاه نیز تلاش میکند در حد توان خود کمک و تسهیل کند تا کارها بهتر از قبل پیش برود.
نظر شما