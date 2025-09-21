به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «ویر» عنوان فیلم کوتاهی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد گنجی است که در تازه‌ترین حضور خود در بخش مسابقه سی و هفتمین جشنواره فیلم Superfest Disability نمایش داده می‌شود.

این جشنواره از جمله فستیوال‌های مورد تایید بفتا است که ۱۶ تا ۱۹ ماه اکتبر (۲۴ تا ۲۷ مهر) در سن‌فرانسیسکو برگزار می‌شود.

محمد زارعی و حسین اسکندری در «ویر» ایفای نقش کرده‌اند. این اثر روایتی از زندگی پیرمردی است که فراموشی‌اش را فراموش کرده است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: منصور عبدرضایی، تدوین: فرشاد عباسی، طراح صحنه و لباس: عیسی خیبرمنش، صدابردار: محمدمسعود گنجی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: مهران جبلی، طراح گریم: محسن دارسنج، آهنگساز: مسعود دولت یاری، مدیر تولید: رضا رخ، مدیر تدارکات: مهدی دشت‌آرا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد مسعود گنجی، طراح پوستر و ساخت تیزر: کوروش خمسه‌نژاد، عکاس: مهدی دل‌خواسته، پخش بین الملل: فرست اسکرین.