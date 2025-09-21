  1. استانها
  2. یزد
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

برنامه‌ریزی دقیق راهکار عبور از چالش‌های آبی استان یزد است

برنامه‌ریزی دقیق راهکار عبور از چالش‌های آبی استان یزد است

یزد-مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، اجرای دقیق طرح‌ها و جلب مشارکت مردمی برای مدیریت مصرف آب برای عبور از چالش‌های آبی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال عملدار در نشست هیئت مدیره این شرکت که با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای هیئت مدیره برگزار شد، آخرین وضعیت طرح‌های در حال اجرا و چالش‌های موجود در حوزه آب و فاضلاب استان را بررسی و بر ضرورت ارتقای خدمات و تسریع روند اجرایی طرح‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان گفت: برای عبور از مشکلات فعلی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مدیریت علمی در اجرای طرح‌ها هستیم.

این مسئول همچنین به دغدغه‌های درون‌سازمانی شرکت پرداخت و افزود: پیگیری جدی موضوع بیمه پرسنل و رفع مشکلات جاری شرکت از جمله اولویت‌هایی است که با حساسیت ویژه دنبال می‌شود چرا که رضایت و آرامش کارکنان، پشتوانه اصلی خدمت‌رسانی پایدار به مردم است.

مدیر عامل آبفای استان نقش اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش همگانی را در مدیریت مصرف آب بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم در کنار اجرای پروژه‌های توسعه‌ای می‌تواند به شکل قابل توجهی از فشار چالش‌های آبی استان بکاهد.

علمدار در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه آبفا، تضمین خدمات‌رسانی پایدار به مردم استان در کنار ارتقای وضعیت رفاهی کارکنان و بهبود روند اجرای طرح‌هاست.

کد خبر 6596691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها