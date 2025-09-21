به گزارش خبرگزاری مهر، جلال عملدار در نشست هیئت مدیره این شرکت که با حضور سیدمهدی طلائیمقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای هیئت مدیره برگزار شد، آخرین وضعیت طرحهای در حال اجرا و چالشهای موجود در حوزه آب و فاضلاب استان را بررسی و بر ضرورت ارتقای خدمات و تسریع روند اجرایی طرحها تأکید کرد.
وی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان گفت: برای عبور از مشکلات فعلی، نیازمند برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاهها و مدیریت علمی در اجرای طرحها هستیم.
این مسئول همچنین به دغدغههای درونسازمانی شرکت پرداخت و افزود: پیگیری جدی موضوع بیمه پرسنل و رفع مشکلات جاری شرکت از جمله اولویتهایی است که با حساسیت ویژه دنبال میشود چرا که رضایت و آرامش کارکنان، پشتوانه اصلی خدمترسانی پایدار به مردم است.
مدیر عامل آبفای استان نقش اطلاعرسانی عمومی و آموزش همگانی را در مدیریت مصرف آب بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم در کنار اجرای پروژههای توسعهای میتواند به شکل قابل توجهی از فشار چالشهای آبی استان بکاهد.
علمدار در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه آبفا، تضمین خدماترسانی پایدار به مردم استان در کنار ارتقای وضعیت رفاهی کارکنان و بهبود روند اجرای طرحهاست.
