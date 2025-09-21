ویژهنامه «در خط مقدم»، به همت پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه، با ۳۴ یادداشت تخصصی و تحلیلی در حوزههای اندیشهای، اجتماعی و حکمرانی رونمایی شد؛ مجموعهای که با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، در شش محور اصلی، نسبت جامعه و حکمرانی با ابعاد و شرایط مختلف جنگ و مقاومت را واکاوی میکند.
حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در سحرگاه بیستوسوم خرداد سال جاری با اینکه جمعی از بهترینهای انقلاب و ایران را در حوزههای مختلف گلچین باغ شهادت نمود، اما انگیزهها و توانهایی را هم جان و جلا بخشید تا با استفاده از فرصتِ بهوجودآمده، برخی مفاهیم، ایدهها، گزارهها و قضیهها را که در مواقع معمول امکان تبیین و ترویج ندارند، در دستهها و بستههای مختلف دانشی، سیاستی، تحلیلی و روایی منعکس و منتشر نمایند.
کار در مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برای این مهم، از همان صبح جمعهی بیستوسوم آغاز گردید و یکی از دریچههای ارتباطی با مردم، تولید و تألیف یادداشت و نشر عمومی آن از طریق جراید و مطبوعات کاغذی، کانالها و شبکههای اجتماعی و رسانههای صوتی و تصویری بود. در این مسیر، هر یک از نویسندگان این ویژهنامه از زاویهدید حوزهمسأله خود، برای این روزهای مهم نوشتند؛ روزهایی که تاریخ، روایتها و حکایتهای فراوانی از آنها به یادگار گذاشته و میگذارد.
ویژهنامه «در خط مقدم»، دربرگیرنده مجموعه نگاشتهای یاران مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در هفتهها و ماههای پس از وقوع جنگ تحمیلی در ساحت اندیشه و حکمرانی است که در شهریورماه رونمایی و عرضه گردید. این ویژهنامه طیف وسیع مخاطبان -از سیاستگذاران و اندیشمندان عرصههای اجتماعی گرفته تا عموم افراد جامعه- را مخاطب خود قرار میدهد. «در خط مقدم» با ۱۷ یادداشت تخصصی، ۱۵ یادداشت کوتاه و ۲ دادهنما، در ۱۶۰ صفحه ذیل ۶ پنجره تنظیم شده که عبارتند از:
پنجره اول: نبض جامعه (با موضوع نگرش افکار عمومی ایران نسبت به ابعاد مختلف جنگ)
پنجره دوم: راهبرد جنگ (با موضوع نگاهی کلان و از بالا به جنگ)
پنجره سوم: الهیات جنگ (با موضوع نگرش الهی به جنگ)
پنجره چهارم: جامعه مقاوم (با موضوع مقاومت و تابآوری اجتماعی در جنگ)
پنجره پنجم: انسجام اجتماعی (با موضوع هویت و انسجام ملی در جنگ)
پنجره ششم: جنگ اقتصادی (با موضوع حکمرانی اقتصادی در جنگ)
همچنین مطالب این ویژهنامه به قلم پژوهشگران رصدخانه عدالت اجتماعی، هسته افکار عمومی و تغییرات فرهنگی، هسته خطمشی فضای مجازی، هسته منظومه فکری علامه طباطبایی، هسته مدیریت جهادی، هسته سلامت، هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی، حلقه مدرسه، حلقه حکمرانی نظام پولی، حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی و مجموعه ربّیون مرکز رشد به رشته تحریر در آمده است.
لازم به ذکر است تلاش پژوهشگران مرکز رشد در این زمینه ادامه دارد و علاوه بر انتشار یادداشتها و گزارشهای تخصصی، به لطف الهی شماره جدید دو نشریه «تأملات رشد» (ویژهنامه اندیشه مقاومت ملی) و «مدیریت جهادی» (ویژهنامه نرمافزار مقاومت) نیز در روزها و هفتههای آتی رونمایی و عرضه خواهد شد.
