نویسنده حامی غزه از ترس بازداشت به انگلیس نرفت؛ به فلسطین متعهدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیترری هاب؛ سالی رونی، شاعر نمادین نسل هزاره، به دلیل ترس از دستگیر شدن برای حمایت از فلسطین دیگر نمیتواند با خیال راحت وارد بریتانیا شود.
نویسنده کتابهای «اینترمتزو» و «مردم عادی» به تازگی برای حمایتش از گروه «فلسطین اکشن» مورد انتقاد شدید انگلیسیها قرار گرفته و گاردین گزارش کرده که رونی «به دلیل نگرانی از دستگیری احتمالی در صورت ورود به بریتانیا، نتوانست برای دریافت جایزه ادبی خود به بریتانیا سفر کند.»
آخرین رمان رونی با عنوان «اینترمتزو» برنده جایزه «اسکای آرتس» شده است. این جایزه توسط گروه اسکای - که خود را یکی از شرکتهای برتر سرگرمی اروپا میداند؛ به بهترینهای هنر و فرهنگ بریتانیا و ایرلند اهدا میشود. در حالی که برندگان این جایزه در بخش فیلم، کمدی، تئاتر و ادبیات جوایز خود را در مراسمی ویژه دریافت کردند، رونی نتوانست در این مراسم شرکت کند.
ویراستار رونی جایزه ادبی او را به نمایندگی از او پذیرفت و بیانیهای را از طرف او قرائت کرد. وی به هوادارانش گفت: «کاش میتوانستم امشب در کنار شما باشم و این افتخار را شخصاً بپذیرم، اما به دلیل حمایتم از اعتراضات ضدجنگ غیرخشونتآمیز، به من اطلاع داده شده که دیگر نمیتوانم بدون احتمال دستگیری، با خیال راحت وارد بریتانیا شوم.»
رونی پیشتر متعهد شد درآمد حاصل از کتابهایش و اقتباسهای بیبیسی از رمانش را به «فلسطین اکشن» اهدا کند و پس از آن بود که گرفتار جنجالهای سیاسی شد و دولت بریتانیا در ماه ژوئیه، «فلسطین اکشن» را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی کرد. این گروه که در سال ۲۰۲۰ تشکیل شد، در کمپینهای اقدام مستقیم شرکت میکند و هدفش مبارزه با تولیدکنندگان اسلحه با هدف «جلوگیری از تسهیل سوءاستفادههای فاحش از قوانین بینالمللی توسط اهداف نظامی در بریتانیا» است. تاکتیکهای این جنبش شامل تخریب اموال از جمله جتهای جنگنده عازم اسرائیل، است.
از زمانی که این قانون تعیین شده عضویت یا حمایت از آن هم غیرقانونی شده و ماه گذشته، به شدت با هواداران این گروه برخورد شد. پلیس هم اعلام کرده اگر این نویسنده به وعده حمایت خود عمل کند، ممکن است «تا ۱۴ سال زندانی شود».
به گفته انجمن بینالمللی وکلا این اقدام دولت از نظر تاریخی بیسابقه است و نشاندهنده تغییر ترسناک در تعریف مجدد «تروریسم» در قانون بریتانیا است.
رهبران «فلسطین اکشن» در حال ارائه درخواست تجدیدنظر قانونی به تصمیم ممنوعیت هستند و دولت موظف به رسیدگی به این در خواست است، اما با توجه به اینکه پرونده در حال بررسی در سیستمها است، حامیان تا زمان تعیین تکلیف در یک برزخ قانونی باقی خواهند ماند. این میتواند به این معنی باشد که رونی برای مدتی نمیتواند راهی انگلیس شود.
در همین حال، این نویسنده ۳۴ ساله ایرلندی اعلام کرد به فلسطین متعهد میماند و به حامیانش گفت، «میخواهم اعتقاد خود را به کرامت و زیبایی تمام زندگی بشر و همبستگیام با مردم فلسطین تکرار کنم. متشکرم.»
نظر شما