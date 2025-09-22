به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی صبح دوشنبه در نشست با هنرمندان و انجمن‌های هنری در سالن شهید یاسینی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: با آبادان و خرمشهر ناآشنا نیستم و خود را شهروند این دو شهر می‌دانم. جنگ ۱۲ روزه را تجربه کردیم اما هشت سال جنگ را مردم خوزستان تحمل کردند.

وی با اشاره به پروژه نیمه‌کاره فرهنگسرای آبادان گفت: بابت این وضعیت از همه عذرخواهی می‌کنم. این پروژه باید از سطح استانی خارج و به طرح ملی تبدیل شود.

معاون وزیر ارشاد تأکید کرد: هر اقدامی که پیوست فرهنگی داشته باشد موفق خواهد بود و اروند به‌عنوان منطقه‌ای تجاری و صنعتی نیازمند توجه جدی به مسائل فرهنگی است.

محمدی ادامه داد: سیاست وزارتخانه بر تفویض اختیار است و در همین راستا صدور مجوز مؤسسات فرهنگی به ادارات کل استان‌ها واگذار می‌شود.وزیر ارشاد چهار کلان‌برنامه در حوزه روابط بین‌الملل را به مجلس ارائه کرده‌اند.

وی افزود: عدالت فرهنگی در گرو اعتماد به بخش خصوصی است و تجربه نشان داده هر جا به مؤسسات فرهنگی اعتماد کردیم ثمرات ارزشمندی حاصل شد. رونق اقتصاد فرهنگ و توسعه صادرات فرهنگی نیز از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است.

معاون وزیر ارشاد بر ضرورت توجه به دیپلماسی فرهنگی تأکید کرد و گفت: مدیران کل ارشاد علاوه بر کشورهای عربی باید بر کشورهای اروپایی نیز تمرکز کنند. همچنین مأموریت شناسایی هنرمندان غیرمشهور بر عهده مدیران کل گذاشته شده است.

محمدی اضافه کرد: در حوزه فرهنگ و هنر، نخبگی به معدل و دانشگاه خلاصه نمی‌شود و ممکن است یک نخبه فرهنگی تنها دیپلم داشته باشد.

وی یادآور شد: آماده‌ایم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در منطقه آزاد اروند دوباره راه‌اندازی شود و در این زمینه همراهی سازمان منطقه آزاد اروند ضروری است.

معاون وزیر ارشاد همچنین گفت: در خصوص انتصاب رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیری می‌کنیم مدیری در تراز آبادان انتخاب شود.