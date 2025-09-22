پایتخت میزبان پهلوانان ایران؛ جشنی برای تجلیل از تیم ملی کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جشنی برای تجلیل از تیم ملی کشتی ایران گفت: این افتخارآفرینی موجی از شادی و سرافراری را برای ملت ایران به ارمغان آورده است و به همین مناسبت مراسمی پرشکوه روز سه‌شنبه، اول مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۲۰ در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور گسترده میهمانان در این آئین افزود: در این مراسم، چهره‌های بلندپایه کشوری، هنرمندان نام‌آشنا، پیشکسوتان و اسطوره‌های ورزش ایران و خانواده بزرگ کشتی کشور گرد هم خواهند آمد تا از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این ورزشکاران غیور که نام ایران را در عرصه جهانی پرآوازه کردند، سپاسگزاری شود.

معاون شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری تهران همه توان و امکانات خود را به کار بسته است تا این آئین سپاس، شایسته همت بلند و مردانگی این پهلوانان باشد. برآنیم تا در کنار قدردانی رسمی، فضایی سرشار از غرور ملی و شادی برای هموطنان فراهم آوریم.

توکلی‌زاده در پایان از همه مردم ایران، به‌ویژه شهروندان تهرانی، دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، پشتیبانی و مهر خود را به قهرمانان ملی کشور نشان دهند و پیام یکپارچگی و سپاس ملت ایران را به گوش آنان برسانند.