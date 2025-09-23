به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مایکل مان فاش کرد که فیلمبرداری دنباله فیلم «مخمصه» که بسیاری انتظارش را می‌کشند سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

مان در سخنرانی خود در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان و در مستر کلاسی که برای فیلم جنایی مهیج سال ۱۹۹۵ خود برگزار کرد، درباره دنباله آن گفت: من مشتاقانه منتظر فیلمبرداری احتمالی آن در سال ۲۰۲۶ هستم. وی افزود: ما در میانه انجام تمام کارهایی هستیم که باید انجام شود؛ بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی، انتخاب بازیگر، همه این‌ها. ما درست در میانه این فرآیند هستیم.

وی با شوخی افزود: چون من می‌خواستم به کره بیایم، همه چیز را به تعویق انداختیم و ۵ روز به کره آمدیم تا شما را ببینیم.

ساخت دنباله فیلم «مخمصه» که با بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو ساخته شده بود، اولین بار در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شد. انتخاب بازیگران هنوز تأیید نشده است اما آدام درایور پیش از این در حال مذاکره برای ایفای نقش نسخه جوان‌تر شخصیت دنیرو بود.

مان گفت که پس از اعلام دنباله، علاقه به فیلم اصلی در بین مشترکین نتفلیکس به طرز چشمگیری افزایش یافته و شمار بینندگان در نتفلیکس از یک میلیون ساعت به ۱۷ میلیون ساعت برای فیلم اصلی رسید.

مان از آن زمان فیلم‌هایی از جمله «نفوذی»، «علی»، «وثیقه» و «فراری» را کارگردانی کرده است.

در حالی که امسال سی‌امین سالگرد ساخته شدن «مخمصه» است، جشنواره فیلم بوسان (BIFF) نیز سی‌امین دوره خود را جشن گرفته است. این جشنواره از ۱۷ تا ۲۶ سپتامبر برگزار می‌شود.