۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

فرماندار عسلویه: مدرسه ۱۲ کلاسه با مشارکت صنایع شهرستان احداث می‌شود

بوشهر- فرماندار عسلویه از احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه در این شهرستان با مشارکت یکی از پتروشیمی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه اظهار کرد: همراهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت پتروشیمی در این زمینه قابل ستایش است.

وی اضافه کرد: این پروژه آموزشی گامی بلند در راستای رفع یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان عسلویه است و ثمره رایزنی‌های مستمر با صنایع بزرگ منطقه محسوب می‌شود.

فرماندار عسلویه بیان کرد: احداث این مدرسه نقش مهمی در کاهش تراکم دانش‌آموزی و ارتقای کیفیت آموزشی خواهد داشت.

ابراهیم احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز ضمن تشکر از این اقدام خداپسندانه، بر آمادگی این اداره کل برای نظارت فنی و اجرای استاندارد و به‌موقع پروژه طبق مفاد تفاهم‌نامه تأکید کرد.

در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و با رایزنی‌های فرمانداری عسلویه، تفاهم‌نامه احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه تیپ بزرگ امضا شد.

