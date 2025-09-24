به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه اظهار کرد: همراهی و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت پتروشیمی در این زمینه قابل ستایش است.
وی اضافه کرد: این پروژه آموزشی گامی بلند در راستای رفع یکی از دغدغههای اصلی شهروندان عسلویه است و ثمره رایزنیهای مستمر با صنایع بزرگ منطقه محسوب میشود.
فرماندار عسلویه بیان کرد: احداث این مدرسه نقش مهمی در کاهش تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت آموزشی خواهد داشت.
ابراهیم احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز ضمن تشکر از این اقدام خداپسندانه، بر آمادگی این اداره کل برای نظارت فنی و اجرای استاندارد و بهموقع پروژه طبق مفاد تفاهمنامه تأکید کرد.
در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و با رایزنیهای فرمانداری عسلویه، تفاهمنامه احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه تیپ بزرگ امضا شد.
نظر شما