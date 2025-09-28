خبرگزاری مهر - گروه دانشگاه: براساس طرح ویژه حمایت از جذب رتبه‌های برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیاد دانش آموزی در رشته‌های هدف اولویتدار کشور (از دوره کارشناسی تا دکتری) رتبه‌های کشوری ۱ تا ۲۰۰ گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و رتبه‌های کشوری ۱ تا ۱۰۰ هنر و زبان‌های خارجی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، رایانه، نجوم و ادبی می‌توانستند رشته‌های هدف اولویتدار را انتخاب کنند.

مجموع ظرفیت اختصاص یافته به رشته‌های اولویتدار ۳۹ هزار و ۹۵۴ نفر (حدود ۴۰ هزار نفر) است و رشته «ریاضیات و کاربردها» با بیش از ۳ هزار نفر ظرفیت بالاترین میزان ظرفیت را در میان رشته‌های اولویتدار داراست.

رشته‌های هدف در پنج گروه در نظر گرفته شده اند:

رشته‌های گروه «علوم پایه» آمار، دکتری پیوسته فیزیک، ریاضیات و کاربردها، زیست فناوری، زمین شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی دریا، زیست شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیک، میکروبیولوژی، اقیانوس شناسی.

کل میزان ظرفیت دانشگاه‌های دولتی در رشته‌های گروه علوم پایه ۱۶ هزار و ۴۲ نفر است که بیشترین میزان ظرفیت به رشته ریاضیات و کاربردها با ۳ هزار و ۱۲۰ نفر اختصاص دارد. کمترین ظرفیت در این گروه به رشته دکتری پیوسته فیزیک با ۲۰ نفر تعلق دارد.

ظرفیت درج شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ برای رشته‌های اولویت دار گروه علوم پایه

رشته ظرفیت رشته ظرفیت ریاضیات و کاربردها ۳۱۲۰ فیزیک ۲۴۷۹ آمار ۱۸۷۹ شیمی کاربردی ۱۶۶۰ شیمی محض ۱۵۱۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۲۹۰ زیست شناسی گیاهی ۱۱۳۷ زمین شناسی ۹۱۰ زیست شناسی جانوری ۹۰۳ زیست فناوری ۴۵۹ میکروبیولوژی ۳۳۹ زیستشناسی دریا ۲۰۲ اقیانوس شناسی ۱۲۷ دکتری پیوسته فیزیک ۲۰

گروه دیگری که رشته‌های اولویتدار برای آن تعریف شده است گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی» است. گروه علوم انسانی همواره جزء پرجمعیت‌ترین و پر ظرفیت ترین گروه‌های نظام آموزش عالی است. ظرفیت رشته‌های مهم در این گروه در پذیرش سال ۱۴۰۴ در دانشگاه‌های دولتی ۱۲ هزار و ۲۹۶ نفر تعیین شده است.

رشته‌های گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی» شامل رشته‌های ایران شناسی، باستان شناسی، تاریخ، جامعه شناسی، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، فلسفه، اقتصاد، بانکداری اسلامی، زبان و زبانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی، گردشگری، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرگی، مدیریت آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مردم شناسی، مطالعات خانواده است.

در گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی» بیشترین ظرفیت متعلق به رشته زبان و ادبیات فارسی و کمترین ظرفیت متعلق به رشته علوم ارتباطات اجتماعی است.

ظرفیت درج شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ برای رشته‌های اولویت دار گروه علوم انسانی و علوم اجتماعی

رشته ظرفیت رشته ظرفیت زبان و ادبیات فارسی ۱۸۲۷ جغرافیا ۱۵۰۱ علوم تربیتی ۱۴۰۳ جامعه شناسی ۱۱۱۹ علوم سیاسی ۱۰۷۵ اقتصاد ۶۸۷ تاریخ ۸۷۰ مدیریت صنعتی ۵۶۲ باستان شناسی ۴۶۰ علم اطلاعات و دانش شناسی ۴۱۴ مدیریت آموزشی ۴۲۳ فلسفه ۴۰۰ گردشگری ۴۰۰ مدیریت دولتی ۲۶۳ مدیریت کسب و کار ۲۱۳ مردم شناسی ۱۴۹ زبان و زبان شناسی ۱۳۵ مطالعات خانواده ۱۲۶ ایران شناسی ۱۰۹ مدیریت بیمه ۵۴ مدیریت امور گمرکی ۵۴ مدیریت امور بانکی ۳۲ علوم ارتباطات اجتماعی ۲۰

گروه سوم رشته‌های اولویتدار، رشته‌های گروه «مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی» هستند. ظرفیت این بخش ۷ هزار و ۹۳۷ نفر است. رشته‌های این گروه شامل علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی علوم دامی، بهداشت مواد غذایی است.

در این بخش بیشترین ظرفیت به علوم و مهندسی باغبانی و کمترین ظرفیت به بهداشت مواد غذایی اختصاص دارد.

ظرفیت درج شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ برای رشته‌های اولویت دار گروه مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

رشته ظرفیت علوم و مهندسی باغبانی ۱۱۶۱ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۰۵۱ علوم و مهندسی آب ۱۰۱۹ مهندسی علوم دامی ۹۲۵ علوم و مهندسی خاک ۸۲۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی ۷۵۳ علوم و مهندسی محیط زیست ۷۱۶ علوم و مهندسی شیلات ۴۵۹ مهندسی اقتصاد کشاورزی ۴۲۷ علوم و مهندسی جنگل ۴۲۰ بهداشت مواد غذایی ۱۸۱

در بخش فنی مهندسی تعداد رشته‌هایی که در اولویت قرار گرفته اند به پنج رشته محدود شده اند. رشته‌های گروه «فنی و مهندسی» شامل رشته‌های مهندسی انرژی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی دریا، مهندسی معدن، مهندسی نفت و زمین انرژی است. ظرفیتی که برای این پنج رشته تعیین شده است ۳ هزار و ۱۵۱ نفر است که بیشترین آن به مهندسی معدن و کمترین آن به مهندسی حمل و نقل ریلی تعلق دارد.

ظرفیت درج شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ برای رشته‌های اولویت دار گروه فنی و مهندسی

رشته ظرفیت مهندسی معدن ۱۳۲۱ مهندسی انرژی ۷۶۲ مهندسی نفت و زمین انرژی ۷۵۰ مهندسی دریا ۲۹۲ مهندسی حمل و نقل ریلی ۲۶

گروه پنجمی که برای رشته‌های اولویتدار درنظر گرفته شده است رشته‌های گروه «هنر و معماری» است. رشته‌های این گروه شامل «ادبیات نمایشی»، «سینما» و «مرمت بناهای تاریخی» است. البته میزان ظرفیت این گروه به نسبت سایر گروه‌ها کمتر است و تنها ۵۲۸ نفر ظرفیت برای این سه رشته تعیین شده است.

ظرفیت درج شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ برای رشته‌های اولویت دار گروه هنر و معماری

رشته ظرفیت مرمت بناهای تاریخی ۲۹۲ سینما ۱۳۳ ادبیات نمایشی ۱۰۳

بررسی وضعیت ظرفیت رشته‌های اولویتدار کشور در پذیرش کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گروه «علوم پایه» در صدر قرار دارد و پس از آن گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی» بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص داده اند و کمترین ظرفیت هم مربوط به گروه «هنر و معماری» است.

داوطلبانی که این رشته‌ها را انتخاب کرده اند با حفظ شرایط پویایی می‌توانند از تسهیلات زیر در طول تحصیل بهره مند می‌شوند:

- پذیرش بدون آزمون به عنوان استعدادهای درخشان در دوره‌های تحصیلی بالاتر تا مقطع دکتری در رشته‌های هدف در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- دریافت حمایت مالی ماهیانه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، در صورت انتخاب و پذیرش در رشته‌های هدف در طی دورة تحصیل در داخل کشور در ازای انجام فعالیت‌های علمی و اجرایی و بهشرط حفظ شرایط پویایی تحصیلی.

- دریافت کمک هزینه برای اجرای برنامه توانمندسازی و پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه و فرهنگی به پیشنهاد برگزیده طرح و تأیید استاد راهبر.

- بهره مندی از تسهیلات طرح جایگزین خدمت بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید صیاد شیرازی).

- اعطای تسهیلات دوره پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید دکتر چمران) بعد از اتمام دوره دکتری تخصصی به مدت حداکثر ۲ سال (به شرط کسب پویایی تحصیلی در هر سه دوره).

- اعطای اولویت بهرهمندی از تسهیلات ویژه بنیاد ملی نخبگان برای جذب در دستگاه‌های اجرایی و مؤسسه‌های علمی کشور (طرح شهید شهریاری).

- اعطای تسهیلات استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان (طرح مرحوم کاظمی آشتیانی) و در صورت اشتغال به عنوان عضو هیئت علمی در داخل کشور.

- اعطای تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه و شرکت‌های دانش بنیان بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید تهرانی مقدم).

- اعطای بیمه تکمیلی درمان به برگزیدگان طرح و اعضای خانواده آنان شامل همسر و فرزندان، در طی سنوات مجاز تحصیل در داخل کشور.

- اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور به برگزیده طرح، در دوره دکتری تخصصی.

- اعطای تسهیلات راه اندازی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.