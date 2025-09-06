  1. حوزه و دانشگاه
جذب برترین‌های کنکور ۱۴۰۴ در رشته‌های هدف اولویت‌دار؛ جزئیات تسهیلات

رتبه های برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیاد دانش آموزی می توانند در انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ رشته های هدف اولویتدار کشور را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ویژه حمایت از جذب رتبه های برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیاد دانش آموزی در رشته های هدف اولویتدار کشور (از دوره کارشناسی تا دکتری) در کنکور سراسری ۱۴۰۴ اجرا می شود.

با تصویب هماهنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رتبه های کشوری ۱ تا ۲۰۰ گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و رتبه های کشوری ۱ تا ۱۰۰ هنر و زبان های خارجی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و دارندگان نشان های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، رایانه، نجوم و ادبی (که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شوند با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) در صورت انتخاب و پذیرش در رشته های هدف اولویتدار از مزایای طرح مذکور برخوردار می شوند:

رشته های هدف:

رشته های گروه «علوم پایه»: آمار، دکتری پیوسته فیزیک، ریاضیات و کاربردها، زیست فناوری، زمین شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی دریا، زیست شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیک، میکروبیولوژی، اقیانوس شناسی.

رشته های گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی»: ایرانشناسی، باستان شناسی، تاریخ، جامعه شناسی، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، فلسفه، اقتصاد، بانکداری اسلامی، زبان و زبان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی، گردشگری، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرگی، مدیریت آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مردم شناسی، مطالعات خانواده.

رشته های گروه «مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی»: علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی علوم دامی، بهداشت مواد غذایی.

رشته های گروه «فنی و مهندسی»: مهندسی انرژی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی دریا، مهندسی معدن، مهندسی نفت و زمین انرژی.

رشته های گروه «هنر و معماری»: ادبیات نمایشی، سینما، مرمت بناهای تاریخی.

برگزیدگان طرح با حفظ شرایط پویایی از تسهیلات زیر در طول تحصیل بهره مند می شوند:

- پذیرش بدون آزمون به عنوان استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلی بالاتر تا مقطع دکتری در رشته های هدف در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- دریافت حمایت مالی ماهیانه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، در صورت انتخاب و پذیرش در رشته های هدف در طی دورة تحصیل در داخل کشور در ازای انجام فعالیت های علمی و اجرایی و به شرط حفظ شرایط پویایی تحصیلی.

- دریافت کمک هزینه برای اجرای برنامه توانمندسازی و پشتیبانی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه و فرهنگی به پیشنهاد برگزیده طرح و تأیید استاد راهبر.

- بهره مندی از تسهیلات طرح جایگزین خدمت بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید صیاد شیرازی).

- اعطای تسهیلات دوره پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید دکتر چمران) بعد از اتمام دوره دکتری تخصصی به مدت حداکثر ۲ سال (به شرط کسب پویایی تحصیلی در هر سه دوره).

- اعطای اولویت بهره مندی از تسهیلات ویژه بنیاد ملی نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرایی و مؤسسه های علمی کشور (طرح شهید شهریاری).

- اعطای تسهیلات استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان (طرح مرحوم کاظمی آشتیانی) و در صورت اشتغال به عنوان عضو هیئت علمی در داخل کشور.

- اعطای تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه و شرکت های دانش بنیان بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید تهرانی مقدم).

- اعطای بیمه تکمیلی درمان به برگزیدگان طرح و اعضای خانواده آنان شامل همسر و فرزندان، در طی سنوات مجاز تحصیل در داخل کشور.

- اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور به برگزیده طرح، در دوره دکتری تخصصی.

- اعطای تسهیلات راه اندازی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.

داوطلبان می توانند برای اطلاع از جزئیات طرح و شرایط برخورداری از آن به درگاه اطلاع رسانی www.msrt.ir یا www.bmn.ir مراجعه کنند.

