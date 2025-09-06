به گزارش خبرنگار مهر، طرح ویژه حمایت از جذب رتبه های برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیاد دانش آموزی در رشته های هدف اولویتدار کشور (از دوره کارشناسی تا دکتری) در کنکور سراسری ۱۴۰۴ اجرا می شود.

با تصویب هماهنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رتبه های کشوری ۱ تا ۲۰۰ گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و رتبه های کشوری ۱ تا ۱۰۰ هنر و زبان های خارجی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و دارندگان نشان های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، رایانه، نجوم و ادبی (که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شوند با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) در صورت انتخاب و پذیرش در رشته های هدف اولویتدار از مزایای طرح مذکور برخوردار می شوند:

رشته های هدف:

رشته های گروه «علوم پایه»: آمار، دکتری پیوسته فیزیک، ریاضیات و کاربردها، زیست فناوری، زمین شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی دریا، زیست شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیک، میکروبیولوژی، اقیانوس شناسی.

رشته های گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی»: ایرانشناسی، باستان شناسی، تاریخ، جامعه شناسی، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، فلسفه، اقتصاد، بانکداری اسلامی، زبان و زبان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی، گردشگری، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرگی، مدیریت آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مردم شناسی، مطالعات خانواده.

رشته های گروه «مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی»: علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی علوم دامی، بهداشت مواد غذایی.

رشته های گروه «فنی و مهندسی»: مهندسی انرژی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی دریا، مهندسی معدن، مهندسی نفت و زمین انرژی.

رشته های گروه «هنر و معماری»: ادبیات نمایشی، سینما، مرمت بناهای تاریخی.

برگزیدگان طرح با حفظ شرایط پویایی از تسهیلات زیر در طول تحصیل بهره مند می شوند:

- پذیرش بدون آزمون به عنوان استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلی بالاتر تا مقطع دکتری در رشته های هدف در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- دریافت حمایت مالی ماهیانه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، در صورت انتخاب و پذیرش در رشته های هدف در طی دورة تحصیل در داخل کشور در ازای انجام فعالیت های علمی و اجرایی و به شرط حفظ شرایط پویایی تحصیلی.

- دریافت کمک هزینه برای اجرای برنامه توانمندسازی و پشتیبانی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه و فرهنگی به پیشنهاد برگزیده طرح و تأیید استاد راهبر.

- بهره مندی از تسهیلات طرح جایگزین خدمت بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید صیاد شیرازی).

- اعطای تسهیلات دوره پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید دکتر چمران) بعد از اتمام دوره دکتری تخصصی به مدت حداکثر ۲ سال (به شرط کسب پویایی تحصیلی در هر سه دوره).

- اعطای اولویت بهره مندی از تسهیلات ویژه بنیاد ملی نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرایی و مؤسسه های علمی کشور (طرح شهید شهریاری).

- اعطای تسهیلات استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان (طرح مرحوم کاظمی آشتیانی) و در صورت اشتغال به عنوان عضو هیئت علمی در داخل کشور.

- اعطای تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه و شرکت های دانش بنیان بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید تهرانی مقدم).

- اعطای بیمه تکمیلی درمان به برگزیدگان طرح و اعضای خانواده آنان شامل همسر و فرزندان، در طی سنوات مجاز تحصیل در داخل کشور.

- اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور به برگزیده طرح، در دوره دکتری تخصصی.

- اعطای تسهیلات راه اندازی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.

داوطلبان می توانند برای اطلاع از جزئیات طرح و شرایط برخورداری از آن به درگاه اطلاع رسانی www.msrt.ir یا www.bmn.ir مراجعه کنند.