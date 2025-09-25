خوش سیما: احداث جاده موران به حیران پیگیری می شود

محمد خوشسیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو نطق در صحن مجلس و مکاتبات انجام شده در خصوص احداث جاده موران به حیران، این مطالبه مهم و مردمی با جدیت در حال پیگیری است و تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
وی افزود: احداث این محور ارتباطی علاوه بر تسهیل تردد، زمینه توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و اتصال بهتر منطقه به مسیرهای ارتباطی استان را فراهم میکند.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس همچنین به دیدار خود با علاالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: در این دیدار، تسریع در روند مراحل قانونی و رفع موانع موجود برای اجرای طرح کشت و صنعت و دامپروری ۲۰۰۰ راسی در شهرستان گرمی مورد تأکید قرار گرفت.
خوشسیما ادامه داد: اجرای این پروژه بزرگ در حوزه کشاورزی و دامپروری میتواند زمینهساز اشتغال پایدار، رونق تولید و تقویت اقتصاد محلی باشد.
نظر شما