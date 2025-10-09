  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

خوش‌سیما: عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر انگوت آغاز شد

خوش‌سیما: عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر انگوت آغاز شد

اردبیل - نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر انگوت با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوش‌سیما عصر پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی پروژه جمع آوری فاضلاب شهر انگوت که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، اجرای پروژه فاضلاب شهری انگوت پس از سال‌ها انتظار مردم این منطقه وارد مرحله عملیاتی شد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این طرح با مدت زمان اجرای ۱۸ ماه و با اعتباری معادل ۲۲۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود و گامی مؤثر در راستای ارتقای زیرساخت‌های خدمات شهری و بهداشت عمومی مردم انگوت است.

نماینده گرمی و انگوت در مجلس با قدردانی از مجموعه آب و فاضلاب استان و شهرستان، فرماندار و سایر مدیران همراه در تحقق این مطالبه عمومی تصریح کرد: در کنار اجرای شبکه فاضلاب، پروژه تصفیه‌خانه آب شهرستان انگوت نیز در حال اجراست که با تکمیل آن بیش از ۳۵ هزار نفر از ساکنان منطقه از آب شرب سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

خوش‌سیما با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب تأکید کرد: در شرایط کنونی مدیریت منابع آبی از ضروری‌ترین اولویت‌هاست و باید همه دستگاه‌ها و مردم در مسیر صیانت از منابع حیاتی استان همکاری جدی داشته باشند.

وی همچنین از افتتاح اداره منابع طبیعی شهرستان انگوت خبر داد و گفت: استقلال ادارات شهرستان از جمله مطالبات اصلی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم همکاری بین بخشی، روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان انگوت با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

کد خبر 6617259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها