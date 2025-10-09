به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوش‌سیما عصر پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی پروژه جمع آوری فاضلاب شهر انگوت که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، اجرای پروژه فاضلاب شهری انگوت پس از سال‌ها انتظار مردم این منطقه وارد مرحله عملیاتی شد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این طرح با مدت زمان اجرای ۱۸ ماه و با اعتباری معادل ۲۲۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود و گامی مؤثر در راستای ارتقای زیرساخت‌های خدمات شهری و بهداشت عمومی مردم انگوت است.

نماینده گرمی و انگوت در مجلس با قدردانی از مجموعه آب و فاضلاب استان و شهرستان، فرماندار و سایر مدیران همراه در تحقق این مطالبه عمومی تصریح کرد: در کنار اجرای شبکه فاضلاب، پروژه تصفیه‌خانه آب شهرستان انگوت نیز در حال اجراست که با تکمیل آن بیش از ۳۵ هزار نفر از ساکنان منطقه از آب شرب سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

خوش‌سیما با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب تأکید کرد: در شرایط کنونی مدیریت منابع آبی از ضروری‌ترین اولویت‌هاست و باید همه دستگاه‌ها و مردم در مسیر صیانت از منابع حیاتی استان همکاری جدی داشته باشند.

وی همچنین از افتتاح اداره منابع طبیعی شهرستان انگوت خبر داد و گفت: استقلال ادارات شهرستان از جمله مطالبات اصلی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم همکاری بین بخشی، روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان انگوت با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.