درخت توت کهنسال سرآسیاب نطنز در فهرست آثار ملی طبیعی ایران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرم‌زاده امروز سوم مهرماه با اعلام این خبر اظهار کرد: درخت توت کهن‌سال معروف به "سردار" در روستای سرآسیاب، به‌عنوان یکی از میراث‌های طبیعی ارزشمند کشور، به طور رسمی در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسید.

وی ادامه داد: این رویداد مهم که نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از ذخایر طبیعی و تاریخی کشور است، طی نامه‌ای رسمی از سوی علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به استاندار اصفهان ابلاغ‌شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: این درخت توت که به دلیل قدمت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود شناخته‌شده است، نمادی از طبیعت کهن‌سال و هویت منطقه‌ای روستای سرآسیاب محسوب می‌شود.

کرم زاده اضافه کرد: ثبت این اثر طبیعی در فهرست ملی، گامی مهم به‌منظور حفاظت پایدار از این گنجینه طبیعی و فراهم کردن امکانات لازم برای معرفی و پژوهش‌های بیشتر در مورد آن خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، می‌تواند به توسعه گردشگری در روستای سرآسیاب و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان اصفهان کمک شایانی کند. انتظار می‌رود با این ثبت ملی، توجه بیشتری به حفاظت و معرفی این اثر طبیعی ارزشمند مبذول شود.

سرآسیاب روستایی از توابع بادرود شهرستان نطنز در استان اصفهان است.