ترافیک سنگین در محور چالوس؛ توصیه به استفاده از مسیرهای جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، امروز با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، بسیار سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور نیز از دزبن تا مکارود و از میانک تا مکارود شاهد بار ترافیکی بالایی هستیم.



وی افزود: برخلاف محور چالوس، آزادراه تهران – شمال در هر دو مسیر دارای تردد روان بوده و مسافران بدون مشکل خاصی در حال عبور و مرور هستند.



زندی‌فر در ادامه به وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان اشاره کرد و گفت: در آزادراه قزوین – کرج، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه کرج – قزوین نیز محدوده گلدشت دارای ترافیک پرحجم است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در خصوص مسیرهای جایگزین برای مسافران گفت: در صورت ضرورت سفر، رانندگان می‌توانند از محورهای فیروزکوه، هراز، آزادراه قزوین – رشت و آزادراه تهران – پردیس برای تردد استفاده کنند که در حال حاضر ترافیک روانی دارند.



زندی‌فر در پایان به رانندگان توصیه کرد که پیش از آغاز سفر از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها مطلع شده و با صبر و حوصله رانندگی کنند تا شاهد سفری ایمن و بدون حادثه باشیم.