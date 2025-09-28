ثبت ۱۱۰ میلیون تردد در جاده های البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط ۵۵ دستگاه سامانه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان البرز از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه ۱۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۹۷۹ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان البرز صورت گرفته است که این آمادر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۸۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: بر همین اساس طی این مدت ۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۳۴ دستگاه خودرو وارد استان شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۹ درصد کاهش داشته است.

زندی فر افزود: طی این مدت ۵۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۴۵ دستگاه خودرو از استان خارج شده که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش نشان می دهد.