  1. استانها
  2. البرز
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

ثبت ۱۱۰ میلیون تردد در جاده های البرز

ثبت ۱۱۰ میلیون تردد در جاده های البرز

کرج - مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای البرز از ثبت بیش از ۱۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی این استان از فروردین تا پایان شهریورماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط ۵۵ دستگاه سامانه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان البرز از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه ۱۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۹۷۹ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان البرز صورت گرفته است که این آمادر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۸۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: بر همین اساس طی این مدت ۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۳۴ دستگاه خودرو وارد استان شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۹ درصد کاهش داشته است.

زندی فر افزود: طی این مدت ۵۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۴۵ دستگاه خودرو از استان خارج شده که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

کد خبر 6604720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها