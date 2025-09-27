به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از موسوعه ۲۲ جلدی «آیاتالأحکام» با حضور مرجع عالیقدر حضرت آیتالله سبحانی و جمعی از اندیشمندان، شامگاه یکشنبه ۶ مهرماه در مؤسسه امام صادق (ع) برگزار میشود.
این آئین با حضور مؤلفان اثر و جمعی از مسئولان پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار خواهد شد و به بررسی دستاوردهای علمی این مجموعه فاخر میپردازد. «موسوعه آیاتالأحکام» با رویکرد تقریب مذاهب اسلامی، بهصورت تطبیقی میان دیدگاههای شیعه و اهلسنت تدوین شده و نگاهی جامع به آیات فقهی قرآن دارد.
این اثر، علاوه بر مباحث سنتی فقهی، به موضوعات نوپدیدی همچون انتخابات، بانکداری، مالیات، فضای مجازی و سلاحهای کشتار جمعی پرداخته است. محل برگزاری مراسم، مؤسسه امام صادق (ع) واقع در بلوار امین، نبش کوچه ۱۱ قم، ساعت ۱۷ خواهد بود.
