به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرودگاههای استان کردستان گفت: با پیگیریهای مستمر مقامات استانی، انجام مطالعات تخصصی و بررسی نتایج پرواز آزمایشی، پرواز تهران _ سنندج و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی پارسایر و با استفاده ناوگان هواپیمای CRJ-200 این شرکت در روزهای سهشنبه، انجام خواهد شد.
سید علی اکبر کمالان، ابراز امیدواری کرد با استقبال مردم و تداوم حمایتهای گسترده مسئولان استانی از زیرساختهای فرودگاهی استان بهشکل بهینه استفاده شود.
وی افزود: پرواز روزهای سهشنبه ساعت ۹:۳۰ از تهران به سنندج و ساعت ۱۱:۱۵ از سنندج به تهران عزیمت خواهد کرد و مسافرین میتوانند با مراجعه به دفاتر هواپیمایی یا سکوهای خرید اینترنتی، بلیط خود را تهیه کنند.
