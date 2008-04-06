خاورمیانه و ایران محور مذاکرات سران شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه عکاظ، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ماه آتی نشستی مشورتی را در شهر ریاض برگزار می کنند.

نشست مذکور دهمین نشست مشورتی این شورا به شمار می رود."عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان هم ریاست این اجلاس را برعهده دارد.

به نوشته این روزنامه، نشست مشورتی شورای همکاری خلیج فارس دوم ماه می(13 اردیبهشت) برگزار می شود.

وی درباره محورهای مورد بحث این نشست گفت : تحولات منطقه، روند صلح، موضوع هسته ای ایران در دیدار سران شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد.

روند همکاری مشترک کشورهای عربی در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز از دیگر مسائلی است که سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ با عضویت کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس تشکیل یافت.

عربستان سعودی، عمان، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر اعضای این شورا هستند.