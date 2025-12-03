آغاز به کار اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در منامه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چهل و ششمین اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امروز در بحرین و به ریاست «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور آغاز شد.

منابع آگاه اعلام کردند که در این اجلاس وحدت سیاست‌های پولی، توسعه پروژه‌های مشترک و تقویت تجارت داخلی میان این کشورها مورد رایزنی و تاکید قرار خواهد گرفت.

آن گونه که این منابع بیان کرده‌اند، همچنین در این نشست، تقویت هماهنگی دفاعی، حفاظت از ناوبری دریایی، مقابله با تهدیدات منطقه‌ای مانند تحولات دریای سرخ و مبارزه با تروریسم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این اجلاس درحالی برگزار می‌شود که تغییرات ژئوپلتیک و چالش‌های اقتصادی و تحولات تکنولوژی به سرعت در حال انجام و به همین دلیل از حساسیت بالایی برخوردار است. از محورهای این اجلاس، تقویت برنامه‌های اقتصادی کشورهای خلیج فارس، توسعه برنامه دیجیتال، توسعه سیستم همکاری دفاعی و امنیتی، هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و مالی و فعال سازی ابتکار عمل‌های مشترک است.

پیشتر پایگاه خبری «الشرق» در گزارشی به بررسی اهداف اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در منامه پرداخت و نوشت: این اجلاس در میانه چالش‌های امنیتی و سیاسی قابل توجهی از جمله تجاوزگری ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، توقف جنگ در غزه، تحولات قابل توجه در سوریه و تقویت روابط با قدرت‌های بزرگ برگزار می‌شود.

هدف این اجلاس، متحد کردن مواضع کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، تقویت دفاع مشترک و تعریف مجدد نقش این شورا در منطقه در چارچوب موازنه بین آمریکا و چین است.

«احمد الخزاعی» مشاور سیاسی بین‌المللی بحرینی به الشرق گفت که این اجلاس پس از سالی پر از رویدادهای تاریخی از زمان اجلاس سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در کویت برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویدادها اجلاس منامه را به کانونی محوری برای ارزیابی مجدد مواضع و یکپارچه کردن دیدگاه‌ها تبدیل می‌کند. اهمیت اجلاس منامه این است که در پی مجموعه‌ای از بحران‌ها و جنگ‌هایی که منطقه را به لرزه درآورد، برگزار می‌شود. این امر مستلزم آن است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به طور جمعی برای تدوین مجدد اولویت‌ها و تقویت وحدت داخلی خود اقدام کنند.

الخزاعی در مورد ماهیت استثنایی اجلاس منامه هم توضیح داد: این اجلاس در سایه درهم آمیختگی چالش‌های امنیتی و سیاسی - از تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، تجاوز نظامی به قطر، توقف جنگ علیه غزه و تغییرات در سوریه تا تحولات در روابط بین‌المللی با آمریکا و چین - برگزار می‌شود. این چالش‌ها فضای منطقه‌ای را پیچیده‌تر از همیشه می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به این رویدادها و تحولات، اجلاس منامه از طریق هماهنگی مواضع و ارائه ابتکار عمل‌های مشترک برای تقویت ثبات، به راه حل‌ها می‌افزاید و تاکید می‌کند که شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد و نه فقط تحت تأثیر بحران‌ها قرار گیرد. این امر نقش این شورا را به عنوان یک بازیگر کلیدی در ایجاد موازنه‌های منطقه‌ای تثبیت می‌کند.

الخزاعی اضافه کرد: توقف جنگ علیه غزه یک دستاورد سیاسی و انسانی است که نشان دهنده توانایی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای اعمال فشار به منظور کاهش تنش و آرام سازی اوضاع است.