۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

«متامورفوز» افتتاح شد؛ روایتی از وقایع گریزناپذیر زندگی‌

«متامورفوز» افتتاح شد؛ روایتی از وقایع گریزناپذیر زندگی‌

بهاره رئیسی در تازه‌ترین نمایشگاه انفرادی خود با عنوان «متامورفوز» نقاشی و حجم‌هایی را به نمایش می‌گذارد که هر یک، روایتی از وقایع گریزناپذیر زندگی‌ هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی و حجم بهاره رئیسی با عنوان «متامورفوز» ۴ مهر در گالری شیرین افتتاح شد و تا ۱۵ مهر ادامه دارد.

مجموعه «متامورفوز» دربرگیرنده حجم‌های نامتقارنی است که بر بستر ضایعات پلاستیکی، شکل گرفته‌اند و با الهام از وقایع اجتماعی و شخصی، با رویکردی استعاری، نقاشی شده‌اند؛ تصاویری که مخاطب را به اندیشیدن درباره گذشته و اکنون فرا می‌خوانند.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم هنرمند آمده است: «بازگرداندن ظروف پلاستیکی از کیسه زباله‌های قابل بازیافت به روی میز کارم، شاید یکجور ساز و کار دفاعی یا تلاشی مذبوحانه برای تغییرِ تغییرناپذیران باشد.»

بهاره رئیسی متولد ۱۳۵۴ در تهران است و علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در رشته نقاشی و گرافیک، سابقه حضور در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی را در کارنامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ از آثار دیدن کنند. گالری شیرین روزهای دوشنبه تعطیل است.

آزاده فضلی

