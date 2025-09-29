منافقین در دوران دفاع مقدس بیش از ۶۰ ترور در تهران انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

سردار گل علی بابایی رزمنده دفاع مقدس در این نشست با راویان تاریخ دفاع مقدس با مرور وقایع آغاز جنگ تحمیلی، بر لزوم انتقال دقیق تاریخ دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به اسناد تاریخی، خاطرنشان کرد: جنگ ایران و عراق طرحی آمریکایی بود که از اردیبهشت ۱۳۵۹ با حمایت مستقیم آمریکا و همپیمانانش به اجرا درآمد. هدف اصلی این طرح، اشغال خوزستان و جدا کردن این استان نفت‌خیز از ایران عنوان شده بود.

این رزمنده پیشکسوت با اشاره به جنایات منافقین در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: بر اساس اسناد، گروهک منافقین در طول جنگ تحمیلی مسئولیت بیش از ۶۰ ترور موفق در تهران را بر عهده داشتند که شهدای بسیاری از جمله شخصیت‌های برجسته نظام را به همراه داشت.

سردار بابایی با مقایسه دفاع هشت ساله ملت ایران با جنگ‌های نوین، اظهار داشت: آنچه در خرمشهر و آبادان گذشت، با حوادثی مانند حادثه میدان تجریش قابل قیاس نیست. مردم خرمشهر جنگ را در خانه‌های خود حس کردند، چرا که سرباز دشمن به شهرشان وارد شده بود.

تأکید بر ثبت روایات دفاع مقدس

وی با بیان اینکه دفاع قهرمانانه ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی باید به درستی ثبت و انتقال یابد، افزود: از همه رسانه‌ها و نویسندگان تقاضا دارم دین خود را نسبت به این رویداد عظیم تاریخی ادا کنند.

این پیشکسوت دفاع مقدس در پایان با تجلیل از رزمندگان موشکی، گفت: این عزیزان با آگاهی از خطرات احتمالی، به میدان آمدند و امروز قدرت موشکی کشور مرهون فداکاری‌های آنان است. ما نباید هرگز این قهرمانان را فراموش کنیم.