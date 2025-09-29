  1. حوزه و دانشگاه
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

اعلام جدیدترین تغییرات آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جدیدترین تغییرات آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور هر ساله به منظور ارزیابی آموزشی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور برگزار می شود.

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تغییرات در زمینه تعداد سوالات دروس بخش های تخصصی و علوم پایه آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور را اعلام کرده است.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، تعداد سؤالات دروس بخش های تخصصی و علوم پایه آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور از دوره بیست و چهارم (دی ماه ۱۴۰۴) به شرح جدول زیر خواهد بود:

جدول تعداد سؤالات و دروس آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

درس بخش تعداد سؤال
ارتودانتیکس تخصصی ۱۲
اندودانتیکس تخصصی ۱۲
بیماری های دهان و فک و صورت تخصصی ۲۲
آسیب شناسی دهان و فک و صورت تخصصی ۱۲
پروتزهای دندانی تخصصی ۱۲
پریودانتیکس تخصصی ۱۲
جراحی دهان و فک و صورت تخصصی ۱۲
دندانپزشکی ترمیمی تخصصی ۱۲
دندانپزشکی کودکان تخصصی ۱۲
رادیولوژی دهان و فک و صورت تخصصی ۱۲
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی تخصصی ۸
مواد دندانی تخصصی ۸
آسیب شناسی علوم پایه ۶
بیوشیمی علوم پایه ۶
باکتری شناسی علوم پایه ۶
تشریح سر و گردن علوم پایه ۱۶
فیزیولوژی علوم پایه ۶
ژنتیک علوم پایه ۶
ایمنی شناسی علوم پایه ۶
مجموع ۲۰۰

ضرایب تمام دروس، یکسان و برابر یک (۱) است. منابع و حدنصاب قبولی، طبق مصوبات قبلی است.

