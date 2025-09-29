تولید انرژی و تحریک فرآیندهای درمانی از حرکات معمول بدن انسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، برای نخستینبار پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB) سامانهای تمامزیستی، بدونسیم و زیستتخریبپذیر را توسعه دادند که برای تولید انرژی و تحریک فرایندهای درمانی از حرکات معمول بدن انسان استفاده میکند.
این دستاورد پژوهشی که با عنوان: سامانه زیست تخریبپذیر و بدونسیم برداشت انرژی مکانیکی با طراحی زیبایی شناختی برای کاربردهای زیستپزشکی قابل حمل و خودتأمین» در آزمایشگاه بیوفیزیک و مهندسی زیستی به سرپرستی دکتر محمدعلی خیامیان، عضو هیأتعلمی گروه بیوفیزیک انجام شده، در نشریه npj Flexible Electronics، از زیرمجموعه انتشارات Nature و با ضریب تأثیر ۱۵.۵، منتشر شده است.
در این روش، از الگوهای الکترودی نازک و رسانا در زیرلایه بیرونی پوست بهره گرفته شده است تا خودِ پوست، به عنوان یک بستر فعال الکترونیکی عمل کند.
این سامانه نهتنها به هیچ تجهیز خارجی نیاز ندارد، بلکه با حرکات ساده بیمار (نظیر راهرفتن)، میتواند بهصورت خودکار عمل کرده و به ترمیم زخمها یا پایش علائم حیاتی کمک کند.
یکی از جنبههای نوآورانه این کار، استفاده از جوهرهای رسانای زیستتخریبپذیر (بر پایۀ فلز روی) است که پس از انجام نقش خود، به تدریج و بدون نیاز به مداخلۀ پزشکی جذب بافت میشوند. همچنین امکان طراحی الکترودها به شکلهای هنری، مسیر ترکیب فناوری و زیباییشناسی را برای آیندۀ پزشکیِ فردمحور هموار میسازد.
