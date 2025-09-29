دریافت 5 MB
کد خبر 6606206
  1. فیلم
  2. سیاست
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

پزشکیان: دولت برای سربلندی کشور از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد

پزشکیان: دولت برای سربلندی کشور از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد

رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی گفت: ایجاد توقعات ساختگی در جامعه نقشه‌ای است که دشمن طراحی کرده است.

