پزشکیان: دولت برای سربلندی کشور از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد

رئیسجمهور در مراسم گرامیداشت روز آتشنشانی گفت: ایجاد توقعات ساختگی در جامعه نقشهای است که دشمن طراحی کرده است.
