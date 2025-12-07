  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

حجم زیاد برف در رشته کوه بینالود

حجم زیاد برف در رشته کوه بینالود

مشهد- در این فیلم، تصاویری از حجم برف بارش اخیر در رشته کوه بینالود، در مسیر قله شیرباد مشهد را مشاهده می‌کنید.

دریافت 32 MB
کد خبر 6680302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها