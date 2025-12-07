https://mehrnews.com/x39NjJ ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸ کد خبر 6680302 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸ حجم زیاد برف در رشته کوه بینالود مشهد- در این فیلم، تصاویری از حجم برف بارش اخیر در رشته کوه بینالود، در مسیر قله شیرباد مشهد را مشاهده میکنید. دریافت 32 MB کد خبر 6680302 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از برف پاییزی در شهرستان درگز مبشری نسب: مشهد برفی می شود بارش برف پاییزی ارتفاعات رشته کوه بینالود را سفید پوش کرد بارش برف در روستای «شکرتو» شهرستان فریمان رضایی پور:باران خراسان رضوی را فرا می گیرد؛کاهش ۷ درجه ای دمای هوا برچسبها بارش برف خراسان رضوی بینالود
