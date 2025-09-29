جریمه ٢١٠ میلیارد ریالی برای استخراج غیر قانونی رمز ارز در زرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا صفاری، گفت: فردی که بدون مجوز و با سوء استفاده از برق یارانه‌ای اقدام به راه‌اندازی مرکز گسترده استخراج رمز ارز کرده بود، با رأی دادگاه به پرداخت ٢١٠ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی با اشاره به چگونگی کشف این پرونده، اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده از یک حادثه غیرمنتظره آغاز شد به نحوی که پس از بروز آتش‌سوزی در یک انبار صنعتی در حاشیه شهر زرند، مأموران امدادی و انتظامی در جریان عملیات اطفای حریق با ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز روبه‌رو شدند که برای استخراج غیرقانونی رمز ارز و بهره‌برداری از برق یارانه‌ای به کار گرفته شده بود.

رئیس دادگستری زرند گفت: پس از رسیدگی به پرونده در دادسرا و تکمیل تحقیقات، بررسی‌های فنی و گزارش‌های کارشناسی نشان داد متهم با راه‌اندازی این مرکز استخراج غیرمجاز، ضمن تضییع بیت‌المال، هزینه بالایی را جهت تامین برق خود به دولت تحمیل نموده است.

وی، خاطرنشان کرد: در مجموع و پس از تکمیل تحقیقات و ارائه مستندات، این دادگاه با لحاظ نمودن اشد مجازات، متهم را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود؛ رقمی که بیانگر اراده دستگاه قضایی برای صدور آرای بازدارنده در برابر سوءاستفاده از منابع عمومی است.

صفاری، افزود: این رأی در شرایطی صادر شد که کشور با ناترازی انرژی مواجه است و مصرف غیرمجاز برق، به‌ویژه در فعالیت‌های پرمصرفی مانند استخراج رمز ارز، می‌تواند تعادل شبکه سراسری برق را بر هم بزند.

وی گفت: از این منظر، این حکم علاوه بر جنبه کیفری، به‌نوعی اقدامی جبرانی در قبال خسارت‌های وارد شده به شبکه برق شهرستان محسوب می‌شود.

رئیس حوزه قضایی زرند گفت: به طور قطع این پرونده از بزرگ‌ترین احکام مالی در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان کرمان است و نشان می‌دهد که دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، هیچ‌گونه تساهل و کوتاهی در صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی نخواهد داشت و این حکم در واقع پیامی روشن برای سودجویان است که تصور می‌کنند می‌توانند از منابع عمومی برای منفعت شخصی سوء استفاده کنند.