احداث شهرک رفاهی سالمندان در خراسان جنوبی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گازرانی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی با اشاره به وضعیت جمعیتی استان، بیان کرد: درحال حاضر ۸۷ هزار سالمند در استان وجود دارند.

وی با بیان اینکه سالمندان بدون درآمد توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) حمایت می‌شوند، افزود: دو هزار سالمند استان تحت حمایت بهزیستی هستند و ۱۶۹ نفر در هفت مرکز شبانه‌روزی و ۱۱۹ نفر در پنج مرکز روزانه نگهداری می‌شوند.

به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، جانمایی و مطالعات زمین شهرک رفاهی سالمندان در زمینی به وسعت ۱۷ هزار مترمربع آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشگیری از بروز ناشنوایی، بیان کرد: غربالگری‌های شنوایی در بدو تولد و در سنین سه تا پنج سال در تمام مراکز بیمارستانی سطح استان انجام می‌شود.

گازرانی از سه هزار و ۸۲۱ فرد با معلولیت شنوایی در استان، افزود: خدمات کاشت حلزون در مراکز بیرجند و قائن، سمعک و تربیت شنیداری برای افراد تحت پوشش به صورت رایگان ارائه می‌شود