به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر ممنوعیت اهدای خون در مناطق پتروشیمی، محمد نعیمی پور مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان گفت: این خبر صحت نداشته و هیچگونه ممنوعیتی برای اهدای خون توسط ساکنان مناطق مجاور صنایع پتروشیمی وجود ندارد و معیارهای اهدای خون بر اساس پروتکلهای علمی و بهداشتی مشخصی تعیین میشوند و محل سکونت افراد بهطور کلی باعث محرومیت از اهدای خون نمیشود.
این متخصص بیماری های عفونی ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در این امر انسان دوستانه و خداپسندانه اظهار داشت: سن اهدای خون از ۱۸ سالگی تا ۶۵ سال است و آقایان ۴ بار در سال و بانوان ۳ بار در سال میتوانند خون اهدا کنند و هر واحد خون نجات بخش جان ۳ بیمار است.
وی تاکید کرد: هدف سازمان انتقال خون تامین خون سالم و کافی در سرتاسر کشور جهت، تامین نیازمندان به خون و فراوردههای خونی است.
نظر شما