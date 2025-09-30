  1. سلامت
ساکنان مناطق پتروشیمی می‌توانند اهدای خون انجام دهند

سازمان انتقال خون ایران محدودیت اهدای خون توسط ساکنان مناطق پتروشیمی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر ممنوعیت اهدای خون در مناطق پتروشیمی، محمد نعیمی پور مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان گفت: این خبر صحت نداشته و هیچ‌گونه ممنوعیتی برای اهدای خون توسط ساکنان مناطق مجاور صنایع پتروشیمی وجود ندارد و معیارهای اهدای خون بر اساس پروتکل‌های علمی و بهداشتی مشخصی تعیین می‌شوند و محل سکونت افراد به‌طور کلی باعث محرومیت از اهدای خون نمی‌شود.

این متخصص بیماری های عفونی ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در این امر انسان دوستانه و خداپسندانه اظهار داشت: سن اهدای خون از ۱۸ سالگی تا ۶۵ سال است و آقایان ۴ بار در سال و بانوان ۳ بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند و هر واحد خون نجات بخش جان ۳ بیمار است.

وی تاکید کرد: هدف سازمان انتقال خون تامین خون سالم و کافی در سرتاسر کشور جهت، تامین نیازمندان به خون و فراورده‌های خونی است.

