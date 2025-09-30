به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی الدینی با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های بزرگی که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی می‌تواند باعث رونق کشور و شهر یزد با توجه به سابقه تاریخی این شهر و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو شود، حوزه گردشگری است که در این حوزه، شهرداری یزد در راستای توسعه و رونق بخشی به آن، اقدامات متعددی را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث گردشگری، حوزه فعالیت شهرداری در ایجاد زیرساخت‌ها است و دیگر مباحث گردشگری بر عهده فعالان این صنعت می باشد، افزود: از جمله اقدامات زیرساختی که در چند سال اخیر در بافت تاریخی یزد توسط شهرداری انجام شده است، می‌توان به مرمت معابر، کف‌سازی مسیرهای گردشگری و نورپرازی بافت و اماکن تاریخی اشاره کرد و در این خصوص باید به مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تامین مصالح برای مرمت‌ها اشاره کنیم.

شهردار یزد به نورپردازی مسجد جامع یزد، مجموعه تاریخی امیرچقماق، مسجد حظیره، آب‌انبار شش بادگیری، بخش اول برج و بارو در خیابان سید گلسرخ اشاره کرد و گفت: این موارد تنها بخشی از اقدامات شهرداری در حوزه زیباسازی بافت تاریخی فاخر شهر یزد، برای آماده سازی و رونق بخشی به این مجموعه ارزشمند بوده است.

محی‌الدینی در خصوص صدور مجوز ساخت و ساز اماکن اقامتی گردشگری توسط شهرداری افزود: خوشبختانه در شهر یزد، هتل ها، بومگردی ها و زیرساخت های اقامتی گردشگری نسبتاً خوبی در سال های گذشته توسط فعالان این حوزه ایجاد شده است، اما دراین زمینه، هنوز کمبودهایی به خصوص در ایجاد هتل‌های پنج ستاره وجود دارد.

وی گفت: برای رفع این کمبود و به جهت رونق گردشگری، شهرداری یزد اقدامات بسیار مناسبی برای جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران حوزه هتل سازی انجام داده است که می توان به تخفیف ۹۰ درصدی عوارض ساخت و ساز برای سازندگان هتل‌های پنج ستاره در شهر یزداشاره کرد، یعنی عوارض ساخت و ساز آنها ۹۰ درصد نسبت به دیگر اماکن تجاری و اقتصادی تخفیف دارد. وقتی گردشگر؛ چه داخلی و چه خارجی؛ به شهر یزد سفر کند، قاعدتاً مجموعه شهر رونق پیدا خواهد کرد و هم مزیت اقتصادی و هم فرهنگی برای شهر به همراه خواهد داشت.

شهردار یزد در خصوص مزیت های در نظر گرفته شده برای تقویت زیرساخت های گردشگری، ادامه داد: شهرداری برای ساخت و ساز و احداث هتل‌های دیگر هم تا ۵۰ و ۷۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است، و این عوارض برای ایجاد بومگردی ها در داخل بافت تاریخی کاملاً رایگان هست.

محی الدینی با اشاره به اقدامات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در حوزه رویدادها گفت: شهرداری از سال ۱۴۰۱، در ایام مختلف سال، رویدادهای مختلفی را در بافت تاریخی و در مسیرهای منتهی به این بافت برگزار کرد تا بتواند باعث رونق این بافت و معرفی آن به گردشگران، مسافران نوروزی و همشهریان یزدی شود.

وی تولید عینک های هوشمند تور مجازی و ورود به معرفی بافت تاریخی شهر در گروه‌ها و صفحات مجازی را از دیگر اقدامات شهرداری معرفی کرد و گفت: محتواهای ارزمند و فاخری در قالب انیمیشن، کلیپ و برنامه تلویزیونی تولید شده است که در آن به معرفی شخصیت‌ها و بزرگان شهر و همچنین برخی از اماکن و آثار تاریخی یزد می پردازد و تمام این اقدامات در راستای جذب گردشگر و رونق گردشگری در شهر میراث انجام شده است.