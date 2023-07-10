به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی الدینی در جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر و هیئت های اعزامی از شهرهای گیومری ارمنستان و یاسبرین مجارستان با اشاره به سالروز ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار داشت: بناهای تاریخی فقط خشت و گل هستند و مهم افرادی هستند که به این بناها هویت می‌دهند و سبب ثبت جهانی این بافت شده‌اند.

وی عنوان کرد: به همین دلیل باید بحث فرهنگ، آیین‌ها و نمادهایی که داشتیم را پررنگ کنیم؛ شهر یزد ویژگی‌های زیادی از جمله قنات، قنوت و قناعت، ایمان، درستکاری، صداقت و موارد مختلف دیگر در یزد وجود دارد که باید این موارد را پررنگ کنیم.

محی الدینی افزود: برای حفاظت از میراث جهانی در کنار آنکه باید از بناهای تاریخی نگهداری می‌کنیم، باید به این فرهنگ هم توجه لازم را داشته باشیم و نسبت به احیای آنچه از فرهنگ‌های یزد که به فراموشی سپرده شده، اقدام کنیم.

شهردار یزد ادامه داد: بناها و آثار فاخر معماری که اثر دست معماران برجسته یزد بوده از جمله ارزشمندترین مسائلی است که ما در کشورمان داریم که شاید دیگر نمونه این معماری را مشاهده نکنیم.

محی‌الدینی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بافت تاریخی یزد، پویایی آن است که زندگی در آن جریان دارد و این موضوع در جهان اگر بی‌نظیر نباشد قطعا بسیار کم‌نظیر است.

وی ادامه داد: یزد طبیعت خاص خودش را دارد که سبب شده مردم این شهر سختکوش باشند به گونه‌ای که در اعماق زمین کیلومترها قنات را ایجاد کرده‌اند و تنها در سطح شهر یزد حدود یک هزار کیلومتر قنات داریم.

شهردار یزد عنوان کرد: همه این موارد نشان دهنده سخت‌کوشی، پشتکار و آثاری هستند که در خیلی از نقاط دنیا وجود ندارد و بسیاری از افراد علاقه‌مند به بازدید از این ویژگی‌ها هستند.

ویژگی‌ها و فرهنگ مردم یزد باید به دنیا معرفی شود

محی‌الدینی بیان کرد: علاوه بر این ما سنت‌های بسیار زیادی داریم و ما در ایام نوروز اقدام به برگزاری نخستین دوره موزه زنده در سطح شهر کردیم تا به این وسیله سنت‌ها و برخی از شخصیت‌های یزد را معرفی کردیم.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم که ویژگی‌ها و فرهنگ یزد را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم و برای این موضوع برنامه‌های خوبی را ایجاد کرده‌ایم.

شهردار یزد افزود: یکی از موقعیت‌های کاملا طبیعی و بکری که در یزد وجود دارد بحث کویر است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه گردشگری یزد استفاده لازم را داشته باشیم.

یزد ۷ خواهرخوانده دارد

محی الدینی با بیان اینکه یزد هفت خواهرخوانده دارد که نخستین آن به صورت رسمی سال ۱۳۸۶ با شهر یاسبرین در مجارستان منعقد شده و بیش از دو دهه است که این پیمان بین شهر یزد و یاسبرین منعقد شده است.

وی افزود: مجارستان و به ویژه یاسبرین به صورت خاص توسط جمعی از ایرانی‌ها و یزدی‌ها که به این کشور و شهر مهاجرت کردند ایجاد شده و به همین دلیل قرابت‌های بسیار خاصی میان یزد و یاسبرین وجود دارد.

شهردار شهر میراث جهانی یزد افزود: آن چیزی که سبب انعقاد تفاهم خواهرخواندگی یزد با این شهر شد توانمندی‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و شباهت‌های زیادی است که در این حوزه با یزد وجود دارد.

محی الدینی گفت: ما در حوزه‌های گردشگری، آموزشی و اقتصادی به صورت جدی با این شهر ظرفیت همکاری داریم و قطعا می‌توانیم از این ظرفیت برای توسعه هرچه بیشتر یزد استفاده کنیم همانگونه که در حال حاضر هم در حوزه علمی و مراودات دانشجویان اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی بیان کرد: خواهرخواندگی ها پیمان‌هایی میان شهرهای جهان است که جدای از اتفاقات سیاسی است که در این کشورها رخ می‌دهد و در چنین پیمان‌هایی تبادلات فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و موارد مختلف دیگر رخ می‌دهد.

پیگیری پیمان‌های خواهرخواندگی یزد از سال گذشته با جدیت آغاز شده است

شهردار شهر میراث جهانی یزد با بیان اینکه این پیمان‌ها بویژه بین شهرها و کشورهایی که شباهت‌های بیشتری به هم دارند و امکان مراودات بیشتر بین آنها وجود دارد منعقد می شود، گفت: چند سالی درگیر کرونا بودیم و نتوانستیم ارتباط خوبی در این حوزه داشته باشیم اما از سال گذشته در این حوزه اقداماتی را شروع کردیم که ادامه آن را اکنون شاهد هستیم.

محی‌الدینی اظهار امیدواری کرد: در پایان این سفر تفاهم نامه خوبی در حوزه های دانشگاهی و علمی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بین شهرداری‌های دو کشور منعقد شود.

وی با بیان اینکه هیئت‌های خواهرخوانده‌های یزد به بازدیدها و جلساتی در شهر یزد رفتند، گفت: امروز هم در صنایع که شروع آن صنعت کاشی و سرامیک است حضور پیدا می‌کنند تا بتوانیم تعامل اقتصادی را هم افزایش دهیم.

شهردار یزد گفت: وقتی خواهرخواندگی با شهری را اعلام می‌کنیم در واقع دروازه‌ای برای آغاز مراودات با آن کشور برای یزد است و در حوزه‌ صادرات فرهنگی و اقتصادی بهتر و بیشتر اقدام کنیم.