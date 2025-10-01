بازار دهدشت؛از کمبود مرغ و ماهی تا اجرا نشدن مصوبات تنظیم بازار

خبرگزاری مهر، گروه استانها-طیبه سادات سعادتی نیک: در روزهای اخیر گزارش های متفاوتی در رابطه با گرانی و نظارت های ضعیف بر بازار کهگیلویه توسط خبرگزاری مهر منتشر شد که بعد از پرداختن به این موضوع گشت های نظارتی نیز شدت نظارت خود را افزایش دادند.

صبح چهارشنبه نیز گشت مشترک بازار با هدف نظارت بر اصناف به خصوص صنوف مرغ و ماهی انجام شد که مهمترین موضوعات در این بازرسی ها گرانی و کمبود مرغ در بازار، فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب، نرخ‌های غیرمصوب، رعایت نکردن مسائل بهداشتی، تنها بخشی از مشکلاتی بود که در این بازدید میدانی مشاهده و ثبت شد.

در حالی که فروشندگان از نبود سود کافی و افزایش هزینه‌ها گلایه داشتند بازرسان نهادهای نظارتی بازار بر لزوم رعایت قانون تأکید داشته اما آنچه در عمل دیده شد، فاصله‌ای عمیق میان مصوبات ستاد تنظیم بازار و واقعیت بازار بود.

مرغ؛ کمیاب، گران و خارج از کنترل مصوب‌ها

بازرسی از واحدهای قصر گوشت که گوشت مرغ و گوشت قرمز را عرضه می‌کنند از همان ابتدا با چالش قیمت مصوب و نرخ فروش همراه بود.

فروشنده مرغ و ماهی که قیمت ابلاغی روز یعنی ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان را روی تابلو درج کرده بود به بازرسان می گود: این قیمت هیچ سودی برای ما ندارد.

وی می افزاید: مرغ را با قیمت ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از عامل تحویل می‌گیریم و به ازای هر کیلو چهار هزار تومان سود در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که قیمت نایلون و افزایش حقوق کارگر و سایر هزینه‌های جانبی افزایش یافته است.

این کاسب مرغ و ماهی علت گرانی و کمیاب شدن این کالا در شهرستان را ناشی از بی‌آبی، قطعی برق و صادرات بی‌رویه اعلام می کند.

۱۰ روزه مرغ در بازار شهرستان وجود ندارد

عامل توزیع مرغ در بازار شهرستان کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر که چرا مرغ بر اساس قیمت ابلاغی کمیته تنظیم بازار توزیع نمی‌شود، گفت: ۱۰ روز است مرغ در بازار نیست، مسئولان جهاد گفتند بازار را تأمین کنید و سود برای خودت در نظر بگیر. مرغ را با نرخ مصوب به ما نمی‌دهند که بتوانیم با نرخ مصوب تحویل دهیم.

هیچ عامل توزیعی حق ندارد خارج از نرخ ابلاغی کالا را بفروشد

بازرس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه هم در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه بازرسی از اصناف مرغ و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ گرم امروز درب کشتارگاه ۱۴۲,۵۰۰ تومان ابلاغ شده است، افزود: قیمت عمده ۱۴۸,۰۰۰ تومان و خرده فروشی ۱۵۳,۵۰۰ تومان است.

سید خداداد اجتهادی اظهار کرد: هیچ عامل و فروشنده‌ای حق ندارد خارج از نرخ ابلاغی به مصرف کننده بفروشد.

وی بیان کرد: عامل باید مرغ را با نرخ ۱۴۸٬۰۰۰ تومان تحویل و سود فروشنده ۵٬۰۰۰ تومان باشد.

قصابی‌ها؛ نرخ‌های قدیمی، تخلفات جدید

گرانفروشی در واحدهای عرضه گوشت از دیگر تخلفات کشف شده گشت مشترک امروز بود.

قصابان در توجیه گرانفروشی می‌گفتند نرخ جدید ابلاغ نمی‌شود و عرضه گوشت با قیمت مصوب سال گذشته امروز منطقی نیست.

صنوفی که بدون پروانه فعالیت می کنند!

بازرس اداره صمت کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تخلفات واحدهای صنفی به اصناف گوش زد شده و باید قانون را فصل الخطاب قرار دهند.

سید باقر افشین، با تأکید بر اینکه در دفاع از قانون با کسی تعارف نداریم، افزود: واحد قصابی در این شهر بیش از یک سال فعالیت، هنوز پروانه کسب ندارد.

وی با بیان اینکه استفاده همزمان ۲ واحد صنفی از یک پروانه کسب فریب نظارت و بازرسی است، اظهار کرد: اتاق اصناف به وضعیت پروانه کسب صنوف رسیدگی کند، تقریباً هر مغازه‌ای که مراجعه می‌کنیم مشکل پروانه دارد، این چه وضع بازار است؟

در حالی که بر اساس نرخنامه سال ۱۴۰۳، قیمت گوشت بره باید ۶۳۰٬۰۰۰ تومان باشد، اما در سطح بازار این کالا با نرخ‌های ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

مردم؛ تماشاگران خاموش یا مدافع متخلفان؟

در جریان گشت مشترک، یکی از حلقه‌های گمشده نظارت مؤثر، همراهی نکردن مردم بود، بازرسان در حالی وارد واحدهای صنفی می‌شدند که برخی شهروندان نه‌تنها تخلفی را گزارش نمی‌دادند، بلکه در برابر تذکر قانونی، از کسبه دفاع می‌کردند.

واکنش‌هایی که ضمن به چالش کشیدن نظارت نشان می‌دهد که بخشی از جامعه، به‌جای مطالبه‌گری و حمایت از قانون، در نقش مدافعان تخلف ظاهر می‌شوند، که سکوت در برابر گران‌فروشی، بی‌تفاوتی نسبت به بهداشت و حتی توجیه تخلفات، نظارت را بی‌اثر و اصلاح بازار را دشوارتر کرده است.

بازار سالم، فقط بازرسان نمی‌خواهد، انصاف کسبه، همراهی مردم، گزارش تخلفات و مطالبه‌گری اجتماعی، لازمه‌ی تغییر است. تا زمانی که شهروندان در برابر تخلف سکوت کنند یا از آن دفاع نمایند، هیچ نظارتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.